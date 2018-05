Carlos Romairone La voz del humor

En todos los programas de radio hay tres elementos fundamentales. El micrófono, el conductor y un operador. Con esas tres partes se puede realizar un programa radial.





El micrófono, Jorge Sosa y Carlos Romairone cumplían estas tres partes en el año 1996. El operador es aquel que maneja los micrófonos, las cortinas musicales, volúmenes y todo lo necesario para que un programa pueda desarrollarse.





En el estudio de Nihuil, en calle Echeverría, se desarrollaba en el dial un programa en el que Romairone, como operador, hacía pequeños aportes que tenían eco en el conductor, humorista y talentoso artista mendocino, Jorge Sosa.





Entonces, el encargado de llevar adelante el programa invitaba, al finalizar su trabajo en los controles, a jugar el juego de la radio. De a poco, Romairone comenzó a hacer sus imitaciones de Chirolita, del ex presidente Carlos Menem y del ex gobernador de Mendoza Arturo Lafalla.





De esa manera una de las voces más conocidas de la provincia, por su impronta, su humor y su diversión, dio sus primeros pasos en el aire de Nihuil. Actualmente se desempeña en Primeras voces, De aquí en más y en Clima de radio, todos los programas por AM 680 y FM 98.9.





Carlos Romairone es el creador de personajes como el locutor Coco González Coco, la "cupido" Marucha, el diputado Versetti y el divertido personaje Yosapa.





Escenario habló con el humorista de 58 años, que se presentará esta noche, desde las 22, en Gasparetto (El Nihuil y Mosconi, Godoy Cruz) junto con el genial productor y músico mendocino Javier Casetti.





–¿Cómo será el espectáculo?

–Voy a contar un poquito mi historia, lo que hago en la radio y todo con humor. Después vamos a simular una radio e invito a que la gente sea oyente. Voy a hacer algunas imitaciones y también mis personajes, Coco Gonzalez Coco, Marucha la consejera sentimental, y Yosapa. Me cambio en el mismo escenario y voy contando, es muy dinámico y divertido. Claro que también va a participar Javier Casetti.





–¿Cómo empezaste?

–Soy operador técnico y empecé a hacer humor con la llegada de Jorge Sosa, en 1996. Yo aportaba chistes o cosas así desde el control. Imitaba a Chirolita, a Menem y a Lafalla, y Jorge se reía. Entonces me dijo que cuando termine de hacer de operador me sume a hacer algo de humor.





–Empezaste por casualidad...

–Sí, gracias a Jorge. Él me escribía guiones y los hacíamos entre los dos. Empezamos en Nihuil cuando estaba en calle Echeverría y después, cuando nos mudamos para Las Heras, yo seguí haciendo humor.





–Cuando estudiabas para operador, ¿te imaginabas hacer esto?

–Nunca, jamás se me ocurrió. Pero bueno, se dio así y hoy es algo que me encanta y me apasiona.





–¿Cómo nacen tus personajes?

–Los personajes se van creando solos con los acontecimientos que van sufriendo. Por ejemplo, el Coco empezó en un programa con Marcelo Ortiz que se llamaba Algo personal, a mediados del 2005. Yo era el coconductor de él entonces quedó lo de co-co. Es una parodia de los locutores pomposos que no dicen nada, es un personaje muy egocéntrico.





–¿Y Versetti?

–Versetti es una parodia a todos los diputados. Es un personaje que tiene más de 10 años pero viste que los políticos están de moda siempre (risas).





–¿Cómo empezás a imitar a una persona?

–Lo que hago es mirar mucho los gestos y las muletillas de las personas. Después intento imitar el timbre de voz y bueno, ahí se va haciendo el personaje. Me ayuda mucho ver a otros imitadores.





–¿A quiénes?

–Fátima Flórez es una genia, muy talentosa. Después (Martín) Bossi en algunas cosas, Pato Muzzio, Ariel Tarico, hay muchos que son realmente muy buenos.





–¿Hay algún personaje que no te salió?

–Cornejo. La verdad es que no le engancho la vuelta, no me sale. También pasa que soy muy perfeccionista y si no creo que está realmente parecido no lo hago. El Mula (Roberto) Iglesias tampoco me salió nunca.





–¿Alguna vez alguien se te quejó de su imitación?

–Jamás. Incluso a los políticos les gusta porque es una especie de propaganda. Además que nunca falto el respeto y la crítica es por algo que han hecho. El único que una vez me cuestionó fue Humbertito Grondona cuando hacía a su papá. Me dijo: "No me gusta y no te sale mi papá. Te digo para que tratés de no hacerlo porque para hacer eso mejor no hacer nada". Yo lo seguí haciendo porque a la gente le gustaba. Al tiempo, Humbertito me trajo 14 camisetas de AFA y me las regaló para pedirme disculpas.





–¿Qué te gustaría hacer en el futuro?

–Me gusta mucho la tele pero en un formato distinto a lo que he hecho. Me gustaría poder hacer eso y también teatro. Hacer una ficción y crear un personaje es algo que me gustaría mucho.





Ping Pong

¿Un referente?