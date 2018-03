Recientemente The Daily Beast publicó un reportaje en el que mencionaba que, según sus fuentes, Musk tenía en sus planes comprar el medio online de comedia y sátira The Onion en el año 2014, pero su idea nunca se hizo realidad. Dos años más tarde, a finales de 2016, dos de los empleados más importantes de The Onion para entonces, Cole Bolton (antiguo editor en jefe) y Ben Berkeley (antiguo editor ejecutivo), renunciaron y desde entonces han estado trabajando en otro proyecto en la ciudad de Los Ángeles.





Según el reportaje, Bolton y Berkeley forman parte de un proyecto secreto financiado por Musk, y un tuit misterioso del empresario podría haber revelado el nombre del proyecto.





Embed Thud! — Elon Musk (@elonmusk) 14 de marzo de 2018



Bolton y Berkeley no han confirmado que están trabajando con Musk, pero sí que están desarrollando un nuevo proyecto dedicado a la comedia. Musk, en sus tuits, pareciera estar bromeando al respecto, pero quizás esta es uno de sus típicos comentarios que parecen ser un chiste pero terminan siendo realidad, como aquella vez que publicó un tuit en el que se quejaba del tráfico de Los Ángeles diciendo "debería cavar un túnel para coches" y literalmente lo está haciendo, aunque por ahora solo debajo de una de sus empresas.





Fuente: The Daily Beast