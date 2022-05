El Chino Darín se volvió viral por la forma en que se refirió a su novia Úrsula Corberó

"No me pudo acompañar, pero bueno, no pasa nada, hay muchos compañeros y ya tendré tiempo de verla, disfrutarla, y de tener intimidad", señaló.

Chino-Darin-y-Ursula-Corbero3.jpg Ricardo "el Chino" Darín estuvo en los Premios Platino.

En la entrevista, el reportero le pide al Chino Darín que defina a su novia Úrsula y obtiene la respuesta que enterneció a todos en las redes sociales.

►TE PUEDE INTERESAR: Levantó 70 mil pesos de la calle y se los alcanzó al dueño

"Sin dudas es la mejor de todas. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito", contestó el actor enamorado.

Video: la declaración del Chino Darín para Úrsula Corberó:

Embed

¿Se casan el Chino Darín y Úrsula Corberó?

El hijo de Ricardo Darín también habló sobre las posibilidades de boda: "No hace falta", aseguró.

Allí, otra periodista que se encontraba en la alfombra roja le consultó sobre el estado de la relación: "Ya te refieres a ella como tu mujer, no hace falta casarse".

El actor le sumó más romanticismo a su declaración y expresó lo que siente por su pareja.

Chino-Darin-y-Ursula-Corbero2.jpg Darín y Corberó se conocieron en 2015 en medio del rodaje de la serie "La Embajada".

"El posesivo tal vez no está bueno", explicó refiriéndose al termino 'mi mujer' y agregó: "Pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula. Podemos llamarla de un montón de maneras", indicó.

A su vez, se refirió a la excelente carrera que está haciendo la actriz que interpretó a Tokio en La Casa de Papel.

►TE PUEDE INTERESAR: Antonela Roccuzzo dejó una estela de fuego desfilando en París

"Le está yendo increíble y se lo merece porque ha hecho unos currazos espectaculares, estoy muy orgulloso de ella", aseguró.

Ursúla Corberó y el Chino Darín viven juntos en España. Los actores blanquearon su relación durante el verano del 2016.

El "Chino" Darín y Corberó se conocieron en 2015 en medio del rodaje de la serie "La Embajada".

Desde ese entonces la pareja comenzó a salir y durante el verano del 2016 blanquearon su relación con unas vacaciones en Miami.