Una mala y una buena

Sólo este domingo arribaron al centro de esquí Los Penitentes aproximadamente 900 vehículos y 40 minibuses, lo que podría traducirse en la visita de unas 4.000 personas, en su mayoría turistas argentinos. Con esta cifra, muchos se preguntan cómo puede ser que ese complejo funcione sin las telesillas, que fueron clausuradas a principios de junio por falta de mantenimiento. ¿No es acaso una mala prensa para Mendoza que los visitantes se trasladen hasta la alta montaña por la nieve y allí se encuentren con la novedad de que no podrán practicar ese deporte?

No estamos diciendo que no corresponda la sanción sino que quizás se haya actuado con poca anticipación teniendo en cuenta la cercanía de la apertura de la temporada invernal y más precisamente de las vacaciones de invierno para todo el país. Y aún más si se considera que Los Penitentes no habilitó sus pistas el año pasado por falta de nieve. Es decir, que en el medio pasaron casi 12 meses para realizar un control exhaustivo de su infraestructura. Hay que aclarar que sí lo pasaron y aprobaron Los Puquios, en la misma zona cordillerana, y el complejo Las Leñas, en Malargüe