Mensajes claros, por favor

Por estos días abundan los expertos en economía –doctores, licenciados, analistas, masters– opinando sobre la crisis que está viviendo el país. Crisis incluso admitida por el propio Presidente de la Nación cuando el miércoles reconoció que "estamos atravesando una tormenta", aunque fue optimista respecto de lo que se viene.

Por televisión, ya sea en noticieros o en programas políticos, o por radio, y también a través de los medios escritos y hasta en las redes sociales, la población ve, escucha y lee a los especialistas explicando una situación compleja, difícil de comprender para el ciudadano de a pie que, en verdad, sólo entiende que cada vez cuesta más llegar a fin de mes y sufre con cada compra en el súper o el almacén. Ni hablar de los impuestos.

Los que saben de economía, que curiosamente son cada día más, se esfuerzan por transmitir sus conocimientos de la manera más clara posible. Muchas veces lo logran pero otras tantas no.

Cada uno expone sus argumentos, con solidez algunos, cargados de ideología otros.

Proliferan los economistas en los medios de comunicación y como consecuencia proliferan las opiniones.

Pero resulta que son tan disímiles –no siempre– que no es raro que confundan. He ahí el problemas entonces, porque frente a la incertidumbre económica que se vive, con una inflación que el Gobierno no logra controlar y que recién podría bajar el año próximo, como lo dijo Mauricio Macri, es necesario transmitir mensajes claros, que sirvan de guía para que la ciudadanía sepa cómo manejarse o cómo planear su vida, cómo gastar, cómo cuidar los ahorros...