Más conciencia de género

Apoco más de una semana de la realización de una nueva Fiesta de la Vendimia –la número 82–, el debate sobre si habría que eliminar o no la elección de la Reina y la Virreina está instalado. Saludablemente instalado.





No es descabellado pensar que mucho tiene que ver en esto la lucha de las organizaciones feministas y sociales en Mendoza , en el país y en el mundo que han logrado que se visualice cada vez con más importancia la desigualdad de género en todos los órdenes además, claro está, de la cruzada contra la violencia que afecta a tantas mujeres de aquí y de allá.





Así es como un tema que parecía fuera de discusión como es la cosificación que significa un concurso de belleza hoy se debate con naturalidad en cualquier ámbito, no sólo en los medios de comunicación. En los cafés, en los negocios de barrio, en las salas de espera de hospitales y consultorios, en las peluquerías, en el micro o en el taxi, todos quieren opinar. Y aquí aparece un dato curioso: la Mendoza conservadora no se aferra en su totalidad a la tradición. Miren, si no, la encuesta que publicó diariouno.com.ar





Allí la posición en contra de la eliminación de la elección de la reina se impone por escaso margen sobre la de los que están a favor de que no se haga más. Quién podía imaginar esto en 1936, cuando se hizo la primera fiesta, o hace 10 años, cuando de esta cuestión nadie hablaba.





También era inimaginable, hasta hace muy poco tiempo, que pudiera participar una madre. Este año Tupungato coronó la primera joven que tiene un hijo.





Esta evolución en favor de los derechos de la mujer está llegando también a otros ámbitos. En este mismo espacio destacamos hace poco que en la Fórmula 1, máxima categoría mundial del automovilismo, decidieron no utilizar más a las mujeres como promotoras exhibiendo sus cuerpos. En la Argentina se sumaron el TC2000 y el Súper TC2000, en las que a las chicas que cumplían ese rol les asignarán otra función de modo que les mantienen sus puestos de trabajo. ¿Qué está esperando en el boxeo para hacer lo mismo?





Probablemente la discusión y la lucha continuarán por muchos años pero seguramente alguna vez se terminará, porque la conciencia de género crece día a día.