El efecto Triaca

A pesar de que el Gobierno nacional busca cambiar el eje de la agenda pública, los cuestionamientos al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no cesan después de sus dichos contra una ex empleada y por haberla mantenida en negro. La diputada nacional del Frente Renovador Graciela Camaño se sumó a la ola de pedidos de renuncia de la oposición y de parte del sindicalismo. Y su reclamo no es menor ya que se trata del funcionario que estará al frente de la reforma laboral y de las paritarias del Estado.