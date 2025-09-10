EDICTO: PASCUA YOLANDA GUERRA, ANDREA FABIANA LORENZO, DORA BEATRIZ LORENZO Y FELIX RAUL LORENZO - SUCESORES DE FELIX BLAS LORENZO C/ LORENZO ROSA BEATRIZ; EVA GLADYS LORENZO, ARMANDO LORENZO Y MIGUEL PASTOR LORENZO - SUCESORES DE GREGORIA MAEZ VDA DE LOR

- JUEZ, SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 192359 caratulados “PASCUA YOLANDA GUERRA, ANDREA FABIANA LORENZO, DORA BEATRIZ LORENZO Y FELIX RAUL LORENZO - SUCESORES DE FELIX BLAS LORENZO C/ LORENZO ROSA BEATRIZ; EVA GLADYS LORENZO, ARMANDO LORENZO Y MIGUEL PASTOR LORENZO - SUCESORES DE GREGORIA MAEZ VDA DE LORENZO P/ CPC ANTERIOR - PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA a los terceros posibles interesados la siguiente resolución: “Mendoza, 23 de mayo de 2025. VISTOS:… RESULTA:… CONSIDERANDO:… RESUELVO: I- Hacer lugar a la demanda instaurada por PASCUA YOLANDA GUERRA, ANDREA FABIANA LORENZO, DORA BEATRIZ LORENZO y FÉLIX RAÚL LORENZO y, en consecuencia, declarar sin perjuicio del derecho de terceros, operada la prescripción adquisitiva a favor de los actores respecto del inmueble ubicado en calle PELLEGRINI 1657, GODOY CRUZ, MENDOZA, inscripto en el Registro de la Propiedad a nombre de Gregoria Maes de Lorenzo, como 1ra. inscripción al N° 18563, Fs. 41, tomo 61 B de Godoy Cruz, aclarándose que el plazo legal de veinte años para la adquisición del dominio por prescripción se ha completado en octubre de 1980 (art. 1905 CCCN). II- Ordenar que firme la presente resolución, oblados los aranceles por transmisión dominial exigidos por ATM, pago de Caja Forense, conformidad profesional y certificado catastral correspondiente (art. 45 Ley 5908), se gire oficio a la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia para la inscripción registral. III.- Imponer las costas a la parte actora. IV.- Diferir la regulación de honorarios de los profesionales actuantes hasta tanto se aporten elementos para realizarlas de acuerdo a lo dispuesto por el art. 9, inc. g) de la ley 9131. V.- Ordenar que se cancele la inscripción de dominio anterior. A sus efectos, ofíciese en la forma de estilo. NOTIFIQUESE. Pase a la Oficina de Receptores. PDF dra PATRICIA DOLORES FOX” Publicación por una sola vez en Diario Uno y Boletín Oficial. Art. 72 inc. 4 CPCCYT DATOS DEL INMUEBLE: Ubicación: PELLEGRINI 1657, GODOY CRUZ, MENDOZA, Datos de Inscripción: 1ra. Inscripción al N° 18563, Fs. 41, tomo 61 B de Godoy Cruz Titular Registral: GREGORIA MAES DE LORENZO