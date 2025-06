CONVOCATORIA: Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza

1. Designación de las Autoridades de la Asamblea, (Presidente y Secretario).

2. Designación de dos matriculados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta.

3. Elección de Representantes ante la Caja Previsional Técnica.

4. Si se oficializare una sola lista se procederá a su designación sin más.

5. Si se oficializare más de una lista se procederá a celebrar la votación.

6. Finalizado el comicio, inmediatamente se realizará el escrutinio que será público. La Junta Electoral realizará entonces el cómputo definitivo y proclamará a las autoridades electas.

7. Se labrará un acta con el resultado de la elección.

Participarán del acto electivo, a) en calidad de matriculados: quienes, se encuentren habilitados para el ejercicio de la profesión y estén al día con sus obligaciones de pago de la matriculación y reinscripción anual y figuren en el padrón electoral b) en calidad candidatos: Quienes cumpliendo lo establecido en el apartado a) cumplan además los requisitos y condiciones fijados en el Art. 38 del Estatuto Social. Se informa que los candidatos para los cargos no deben estar comprendidos en lo dispuesto en el Art. 293 del Código Penal y no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en los incisos 2º y 3º del Art. 264 de la Ley 19550, en su pertinente, a saber: estar condenado a pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, condenado por hurto, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública, condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades en todos los casos hasta 10 años después de cumplida la condena, como así también deberá considerarse la limitación dispuesta por el Art. 24 bis y 39 del Estatuto Social vigente. Los candidatos a cargo de Directores, Asambleístas y Fiscales, además de lo mencionado en el párrafo anterior, no deben ser cónyuges, parientes por consanguineidad en línea recta, colaterales hasta el cuarto grado inclusive y los afines dentro del segundo grado de los miembros del Consejo Directivo.

Las listas de candidatos deberán ser presentadas con el aval establecido por el Art. 62 del Estatuto Social el día 27 de mayo de 2025 hasta las 12:30 Hs. ante la Junta Electoral en la sede del Colegio de Técnicos, en calle Mitre 617, 4º piso, Ala Este, Ciudad de Mendoza. La Junta contará con 5 días corridos para observar, impugnar o aceptar las listas de candidatos. El padrón provisorio de matriculados que se encuentren en condiciones de votar estará a disposición de los interesados el día 27 de mayo de 2025, en sede del Colegio. Las observaciones a los padrones deberán formularse por escrito dentro de los 10 días hábiles posteriores al de la publicación para conocimiento público. Vencido el plazo o resueltas las observaciones se confeccionará el padrón definitivo, que deberá estar terminado 5 días antes de la elección.

SECRETARIO PRESIDENTE

CLAUDIO A. D. DAGNE ANDREA FLORENCIA S. CALDERON

MAESTRO MAYOR DE OBRAS - T.S.H.S.T MAESTRO MAYOR DE OBRAS

Publicado el dìa: 04/06/2025.-