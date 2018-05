Ventas minoristas en caída: disminuyeron 3,22% en abril

Sin que aún impacte la corrida del dólar y la devaluación del peso, en abril las ventas minoristas cayeron el 3,22% en la provincia, marcando una franca baja por cuarto mes consecutivo. Si bien el descenso se ve reflejado en todos los rubros, claramente se impone en artículos de deporte, o joyería y relojería, cuyo descenso en ventas superó el 6%, según un estudio que realizó la Federación Económica de Mendoza (FEM).







"Esta caída no es novedad porque es el cuarto mes consecutivo que se observa y hasta tanto no se reacomoden los salarios por las paritarias, no se espera que se reactive la demanda. Es más, la presunción es que se vaya a complicar más en el mes de mayo, con el traslado a los precios de la devaluación, algo que ya está sucediendo y que restringirá aún más el poder de compra", evaluó Adolfo Trípodi, vicepresidente de Comercio de la FEM.





De acuerdo al estudio que se hizo en la provincia sobre el movimiento del comercio el mes pasado, aquí predominaron las ventas con tarjetas de crédito, mayormente en cuotas. En el testeo, gran parte de los referentes de negocios locales manifestó que abril fue más "flojo que marzo", cuando parecía que el panorama comenzaba a mejorar. Entre las causas de las caídas de las ventas figuran: el menor poder de compra, la incertidumbre cambiaria y los altos niveles de endeudamiento de la gente. También se adosa el incremento de las tarifas.





Así al récord provincial de caída en ventas lo lidera el rubro de joyería y relojería, que se precipitó el 6,30% y lo siguen de cerca los artículos vinculados al deporte, que descendieron el 6,03%. Al podio se suma el rubro calzados, cuyas ventas se desmoronaron el 5,50%.





Buscando paliar esta caída de las ventas minoristas, referentes de la FEM se reunieron con el gerente del Instituto de Desarrollo Comercial, Daniel Di Martino, con la intención de potenciar los centros comerciales a cielo abierto que ya se desarrollan en la provincia.







"Los rubros que más caen son aquellos de cuyos productos se puede prescindir más fácilmente, porque cuando se ajusta el presupuesto siempre se empieza con eso. Lo último que se recorta es lo básico, como los alimentos", repasó Tripodi, quien estimó que en la comparativa nacional que con estos datos hizo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las caídas que se detectaron en Mendoza rondan el promedio nacional, que para este mes mostró una caída en ventas del 3%."La idea es que podamos repetir lo que ocurre por ejemplo en calle Arístides de Ciudad, en otros departamentos como Maipú y Luján", concluyó Trípodi.