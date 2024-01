Solteros con sueldo mayor a $1.250.000 pagarán Ganancias si se aprueba el proyecto de Milei

"Comenzarán a pagar el nuevo impuesto a los Ingresos Personales los trabajadores en relación de dependencia solteros que tengan un sueldo neto de $ 1.141.000 y casados con dos hijos con un salario neto de $ 1.507.887", precisó al analizar el proyecto el tributarista César Litvin.

No obstante, aclaró, lo harán en una proporción muy baja: un 5% de lo que exceda a ese monto.

Vale recordar que tras los cambios implementados por el anterior gobierno, con la última suba del salario mínimo solo pagaban el impuesto aquellos que percibían salarios brutos de más de $ 1.980.000.

impuesto a las ganancias tabla.jpg

Mejor técnica legislativa y progresividad plena

Litvin explica que el nuevo esquema propuesto "abandona la técnica legislativa anterior", que consideraba el piso en lugar del mínimo no imponible y le aplicaba la alícuota más alta, lo que siempre generaba distorsiones".

"Ahora se empleó una mejor técnica legislativa para aplicar la plena progresividad. Cuando el asalariado alcanza el mínimo no imponible se aplican las escalas más bajas", detalló

Sebastián Domínguez, contador público y socio de SDC Asesores Tributarios, también destacó ese aspecto del proyecto.

Hasta ahora, quienes estaban por arriba rápidamente llegaban a pagar una alícuota del 35%; es decir, no se pagaba nada y después muy rápido se pagaba parte de su sueldo que había agravado el 35%. Eso se elimina.

"El proyecto vuelve a la esencia del impuesto. Se termina con el tema de fijar un piso y que los que están hasta ese piso no paguen, y los que lo superan hasta las bandas de la deducción especial incrementada tengan una morigeración del impuesto", detalló.

En esa línea, agregó: "Hasta ahora, quienes están por arriba rápidamente llegaban a pagar una alícuota del 35%; es decir, no se pagaba nada y después muy rápido se pagaba parte de su sueldo que había agravado el 35%. Eso se elimina y además se vuelve a la esencia que es deducir la ganancia no imponible, la deducción especial, las cargas de familia para todos los contribuyentes igual, sin importar el sueldo. Y esto también se aplica para autónomos".

El aguinaldo y los bonos por productividad

El artículo 4° dispone, por otra parte, que el aguinaldo estará exento para quienes tengan una remuneración bruta menor a $ 1.250.000.

Asimismo, el artículo 3° deja exento a los bonos por productividad, fallos de caja o conceptos similares para aquellos que perciban salarios brutos de hasta $ 2.500.000.

Deducciones personales

ganancias deducciones personales.jpg

Monotributistas y autónomos

Litvin señaló como "aspecto negativo" la situación de los autónomos que, a su juicio, "quedaron relegados" ya que su situación no se equiparó con los empleados en relación de dependencia.

En cuanto a los monotributistas, el proyecto establece escalas con actualización de montos de facturación mensual. "No se va a poder facturar al mismo sujeto más de 6 operaciones en el año calendario o si se lo hace tendrá que ser por un monto de operación inferior a los $105.000, apuntó Litvin.

Domínguez, por su parte, analizó: "La reforma tiene cosas positivas, pero no es suficiente. Deberían aplicarse deducciones más altas y tramos de escalas más amplios, para que la persona que pague, lo haga a partir de un sueldo más alto. Y, cuando empiece a pagar, deberían existir tramos de escalas más amplios, para que paguen menos del impuesto que están pagando con este esquema actual".

¿Quiénes no pagarán Impuesto a las Ganancias?

El ejercicio de profesiones liberales u oficios, siempre que no complementen su actividad con una explotación comercial y de funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fiduciario, ni para las actividades de corredor, viajante de comercio y despachante de aduana, quienes tributarán en carácter de personas humanas, no estarán alcanzadas por la modificación del piso no imponible.