Se especializó en casas inteligentes y ya tiene más de 100 proyectos para hacer en el 2022

"Nos especializamos en casas smart (inteligentes), desde el diseño, la ejecución hasta la tecnología aplicada a la casa", añadió.

“La idea es hacer una casa amigable tecnológicamente para la gente. Donde la tecnología facilite la vida. No es lo mismo llegar a una casa fría, oscura y en silencio que llegar a una casa cálida, iluminada y con la música que te gusta. Se puede acceder desde el celular y ver qué está pasando cuando no estás y comunicarte fácilmente. También se pueden programar algunos electrodomésticos para facilitar la vida”, subrayó.

Innovación y crecimiento

La fuente consultada comentó que quieren ser la desarrolladora inmobiliaria más innovadora y de mayor crecimiento en Mendoza.

TAIPEI.JPG El equipo de Build Up

“Estamos hoy concentrados en la clase media que quiere progresar y desarrollarse: pensamos en casas en barrios privados a precios que puedan pagar y facilitando la forma de pago. Para el 2022 nos gustaría llegar a desarrollar 100 proyectos. Nos diferenciamos porque estamos concentrados en el cliente final, que va a vivir en la casa y en que esa experiencia sea positiva. Y es en esa relación que pensamos en agregarle tecnología domótica a la casa sin dejar de tener un precio competitivo”, opinó Rodríguez.

Además precisó que es una tendencia que todavía no se ve en el mercado inmobiliario. Expresó que se puede ver algunos aparatos de domótica en casas de mayor valor pero que no siempre funcionan bien o son compatibles con sus electrodomésticos. “Nosotros queremos que esa tecnología se incorpore desde el inicio en el desarrollo de la casa, funcione bien siempre y sea accesible para la clase media”, precisó.

Actualidad de Build Up

La emprendedora comentó que están desarrollando en la actualidad en cuatro barrios privados casas en una planta. “El cliente nos viene validando porque logramos hacer una propuesta de valor que logra entrar en el mercado de lo usado (precio) con una propuesta a estrenar en un barrio privado”, expresó.

En cuanto al futuro, buscan que las viviendas sean sustentables y en desarrollar barrios privados con urbanizaciones smart.

Build Up es una empresa start up que desde sus comienzos busca agregar valor e innovación. "Estamos comprometidos con la excelencia entendiéndose como la mejora continua. Creo que vamos a revolucionar el mercado porque estamos haciendo algo que nadie está haciendo con la incorporación de tecnología a las casas; y no es solo eso, vamos por mucho más: desde el diseño, construcción y mantenimiento estamos apostando a que sea inteligente donde los recursos sean bien aprovechados y todo vaya hacia el aporte de valor”, finalizó.