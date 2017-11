"Queremos simbolizar a la mujer elegante que se preocupa por verse bien"

Entre ellos Agustín Carmona (26) administrador y María José Gibbs (23) community manager, el sueño de una perfumería virtual –que comenzó a gestarse hace ya más de 6 meses– es hoy una realidad. La tienda online SOPHIE (la primera en Mendoza en su rubro con el aporte de inversores netamente locales), de algún modo, es una nueva unidad de negocios que suma la cadena de farmacias Grupo Santa Ana.



"Se eligió la modalidad de perfumería virtual ya que se considera que es el negocio del futuro y, claramente, el que está en boga en la actualidad", explica Gibbs.

Carmona, por su parte, resalta que este nuevo negocio tiene como eje lograr la comodidad del cliente en su totalidad. "Es que, además de ser virtual, la tienda ofrece un servicio exclusivo de envío a domicilio. El objetivo principal de SOPHIE es lograr la satisfacción total del cliente, tanto por nuestros productos, como por nuestro servicio. Pretendemos marcar tendencia en el mercado, ofrecer algo útil, cómodo y novedoso", dice.–¿Cómo surgió la idea de esta tienda online?–AC: Desde hace 5 años estoy abocado íntegramente a lo que es la perfumería de la cadena de farmacias Grupo Santa Ana: me encargo de todo el proceso, desde las compras hasta la distribución. Y viendo las tendencias que hay en el mercado, todo indica que el futuro está en lo virtual. Todavía el porcentaje de ventas en este canal no es hoy representativo, pero creemos que, de acá a un año, este canal tendrá un volumen de participación bastante importante. Las grandes cadenas nacionales de farmacias ya están explorando este camino de la tienda virtual. La idea es avanzar hacia ese mercado y posicionarnos como una marca de referencia en el rubro perfumería.–¿Qué los llevó a elegir este momento para hacer el lanzamiento?–MJG: En realidad esta idea la venimos madurando desde hace bastante tiempo. Pero creemos que noviembre es un buen mes para hacer el lanzamiento porque estamos en primavera y las mujeres, en esta época del año, ponemos mucho énfasis en estar espléndidas (risas).–¿Qué los hace distintivos de la competencia?–MJG: Nos diferenciamos del resto de las alternativas disponibles porque todo lo construimos a partir de un concepto bastante marcado. El nombre y la marca simbolizan a una mujer elegante que se preocupa por verse bien, que le gusta usar perfume, que es coqueta, delicada y que va con actitud y alteza por la vida.–AC: Atrás de nosotros, por tratarse de una unidad de negocios del Grupo Santa Ana, hay muchas marcas internacionales relacionadas con la perfumería y cosmética que nos apoyan. Estas relaciones nos permiten transmitir al consumidor todos los lanzamientos y tendencias del mundo.–¿Cómo deben hacer las mendocinas para convertirse en clientas de SOPHIE ?–MJG: Tenemos una página web que es de muy fácil acceso, cómoda y segura: (www.sophieperfumeria.com.ar). Los productos que ofrecemos se dividen en categorías para que la búsqueda sea sencilla: make up, fragancias, accesorios de belleza y dermocosmética. El comprador elige el producto, lo sube al carrito y selecciona el medio de pago. El mínimo de cada compra es de $300 y se puede pagar con tarjeta de débito o de crédito. Luego, el consumidor puede elegir si el envío se realiza a domicilio o si lo retira de alguna de las tres sucursales habilitadas para tal fin del Grupo de Farmacias Santa Ana (Farmacia San Pedro, en Maipú : San Martín 202; Farmacia Santa Ana 3, Luján de Cuyo Centro: San Martín 400 y Farmacia Santa Ana 4, en Carrodilla: San Martín 7980).–¿Qué objetivos comerciales se han planteado?–AC: El objetivo es posicionarnos como la primera perfumería online de Mendoza, ya que si bien ya hay algunas, pertenecen a las grandes cadenas nacionales, ninguna es local. Si bien en el caso nuestro y el de la competencia el proceso de compra del producto comienza igual apuntamos, por nuestra cercanía, a tener una mejor relación con el cliente, ya que a través de un whatsapp o un llamado pactamos el horario y lugar de entrega del producto. Es decir que en nuestro caso, el cliente elige cómo, cuándo y dónde quiere que le llegue el producto.–¿Qué otros diferenciales están ofreciendo?–MJG: Otro atributo diferencial es que en el chat hay una dermoconsejera que sugiere el producto adecuado para cada piel y está en condiciones de evacuar cualquier consulta de cada cliente.–AC: Hay que destacar que también trabajamos con Mercado Pago que brinda al cliente la posibilidad de pagar en cuotas, dependiendo del banco que sea emisor de la tarjeta. Esa es una ventaja que cualquier local físico de perfumería hoy en día no la tiene.