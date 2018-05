Previsible: la suba del dólar se trasladará a precios

"Si alguien te dice que no hay que preocuparse, está mintiendo. Esto es para ponerse nervioso", afirma así, sin dudarlo, el economista Roberto Roitman sobre la escalada del dólar . Los analistas explican que impactará, de forma casi segura, en una suba de precios, aunque el Banco Central de la República Argentina (BCRA) venda dólares en los próximos días y haga bajar la cotización de la divisa.

Por la razón que sea, el dólar no ha sido, no es y no será un tema menor en la economía del país. El jueves, en lo que representó una nueva devaluación del peso argentino del 8,5%, el dólar registró un espectacular salto de $1,85 respecto al cierre del miércoles y terminó con un valor de $22,70 para la compra y $23,30 para la venta. En las casas de cambio de Mendoza alcanzó los $24.