Para Duhalde, el FMI "no es un mounstruo"

El expresidente Eduardo Duhalde consideró que "son macanas" pensar que el FMI "es un monstruo" y que si bien la actual es "una situación difícil", se mostró convencido de que "vamos a salir".

"Son macanas. A mí me tocó arreglar con el Fondo y después no pudimos cumplirle pero lo tuvimos que hacer. No es si el Fondo es bueno o es malo sino si quien está gobernando considera imprescindible o no aceptar participar del Fondo, del que Argentina es socia hace décadas. Tampoco critico eso, hay que estar en los pantalones de quien está gobernado. Hay gente que opina lo contrario pero (el gobierno) creyó necesario tomar esta medida y ya está", señaló Duhalde.

En declaraciones al diario El Tribuno de Salta, el dirigente justicialista consideró que es importante "tratar de llevarle tranquilidad a la sociedad porque las cosas no son tan malas como se cree ni tan buenas como cree que el Gobierno".

"Estamos en una situación difícil y estoy seguro que vamos a salir. Una vez que salgamos de esta situación, el Gobierno va a comprender que no se puede gobernar desde la soledad y que va a buscar consensos", agregó.

Para Duhalde, en la gestión de Mauricio Macri "hoy se está gobernando muy aisladamente y ni siquiera se toman el trabajo de preguntarle a sus socios del radicalismo y la Coalición Cívica y toma decisiones intempestivamente".

"Hay defectos en la toma de decisiones", consideró el exmandatario, quien también se refirió a la situación de la oposición. El expresidente sostuvo que "la única oposición es el justicialismo y somos un hormiguero pateado".

"Yo voy a empezar a trabajar en la provincia de Buenos Aires que es en donde está el verdadero problema. En el resto de las provincias, con sus más y con sus menos, el justicialismo no tiene dificultades", añadió.