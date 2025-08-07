Inicio Economía aumento
Oficializaron el aumento de sueldo de las Fuerzas Armadas: esto cobrará un Teniente General

El Gobierno confirmó un aumento escalonado del 7,5% hasta noviembre para el personal militar, con una acumulación total del 20,5% durante 2025

Los integrantes del Ejércitos Argentino tendrán un aumento de sueldo escalonado.

La medida se aplicará de manera escalonada entre junio y noviembre de este año, completando así las subas correspondientes al 2025. Los incrementos representan un 7,5% distribuido en estos seis meses, que se suman a los ajustes ya otorgados en los primeros trimestres del año.

Cuánto cobrará cada rango militar

Un Teniente General percibirá $2.809.917 cuando se complete la aplicación del aumento en noviembre. Este monto representa el tope salarial para el máximo rango de las Fuerzas Armadas, junto con Almirantes y Brigadieres Generales que recibirán la misma cifra.

Generales de División, Vicealmirantes y Brigadieres Mayores alcanzarán los $2.505.827 mensuales al finalizar el período de implementación. Mientras tanto, los Generales de Brigada, Contralmirantes y Brigadieres llegarán a percibir $2.283.057.

Los Coroneles, Capitanes de Navío y Comodoros tendrán sueldos de $1.999.757 en noviembre. Por su parte, los Tenientes Coroneles, Capitanes de Fragata y Vicecomodoros alcanzarán los $1.738.692 mensuales.

Entre los rangos medios, los Mayores y Capitanes de Corbeta percibirán $1.369.800, mientras que Capitanes y Tenientes de Navío recibirán $1.134.465. Los Tenientes Primeros, Tenientes de Fragata y Primeros Tenientes llegarán a cobro de $1.009.040.

El aumento de sueldo para el Ejército será escalonado hasta noviembre.

Aumento escalonado

La implementación del aumento comenzó en junio y continuará de forma progresiva. Los sueldos base experimentan subas mensuales que van desde los aproximadamente $30.000 para los rangos más altos hasta montos menores para los escalafones iniciales.

Durante julio, agosto y septiembre, todos los rangos verán incrementos graduales en sus haberes mensuales. Esta modalidad busca distribuir el impacto fiscal a lo largo del semestre y permitir una adaptación ordenada del presupuesto destinado a Fuerzas Armadas.

Tenientes, Tenientes de Corbeta y rangos similares finalizarán noviembre con $909.683, mientras que Subtenientes, Guardiamarinas y Alféreces alcanzarán $823.875. En el escalafón de suboficiales, los Suboficiales Mayores percibirán $1.404.956 y los Suboficiales Principales llegarán a $1.245.527.

