Nicolás Dujovne: "La suba del dólar es absolutamente normal"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo que la suba del dólar "es absolutamente normal", por lo cual recomendó ir "acostumbrándose" a las fluctuaciones del tipo de cambio.



"Tenemos tipo de cambio flotante, a veces se aprecia y otras se deprecia. Es absolutamente natural, normal. Acostumbrémosnos. Estoy convencido que es el sistema adecuado para la Argentina que nos preserva que los shocks generen aumento de la tasa de desempleo", sostuvo el funcionario.



En declaraciones que publicó este jueves un matutino porteño, Davos -que participa del Foro de Davos- aseguró que en el exterior "lo que uno recibe, en general, son elogios a la política económica de la Argentina. No recibimos grandes dudas o cuestionamientos. Ni sobre la política fiscal ni sobre la política antiinflacionaria".



"En lo fiscal diría que no tienen dudas acerca de lo que va a ocurrir. La Argentina va a cumplir las metas y si así lo hace es solvente, estabiliza su deuda y ésta empieza a bajar. Los rendimientos de la deuda argentina están en un mínimo histórico contemporáneo. No podría ocurrir si los inversores no creyeran que Argentina está en una trayectoria solvente", añadió.



Con relación a las inversiones, el jefe del Palacio de Hacienda comentó: "uno siempre aspira a más, pero cuando uno mira el desempeño de la inversión en 2017 ha sido muy bueno. Creció en el último año más o menos un 11% medida por las cuentas nacionales".



"Eso tiene que ver con el nuevo clima de negocios, con que la tasa de interés en dólares que paga el sector privado para invertir a largo plazo es la más baja de la historia Argentina y con amplísimo financiamiento. Creemos que este año la inversión va a crecer bastante más. Vamos por buen camino, pero queremos más", enfatizó Dujovne.



Además, hizo referencia a las paritarias que se avecinan: dijo que "cuando uno está en un proceso de desinflación, evidentemente la política antiinflacionaria es bastante dependiente de lo que ocurre con los acuerdos salariales".



"En 2017 la manera que encontraron los sectores públicos y privados negociando adelante fue la cláusula gatillo. Eso tenía un beneficio muy claro que era mirara para adelante y un costo que genera más inercia e indexación. Si pudiéramos ir quitándonos de encima la clausula gatillo y de acuerdos nominales para más adelante creo que sería más fácil el proceso de desinflación porque quitaríamos indexación a la economía", concluyó.