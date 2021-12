Magdalena Pesce, la mendocina elegida entre las 50 mujeres más influyentes del mundo del vino

En esta oportunidad, se presentaron más de 130 nominadas de 28 países de China, Asia-Pacífico, África, América y Europa para 17 categorías de 7 áreas clave del sector:

“Este reconocimiento no hace más que reafirmar que el camino que estamos tomando con Women of Argentina es acertado y está resonando en el resto del mundo. Puntualmente en China, sexto destino de exportación para el Vino Argentino, nuestra comunicación se dirige con especial énfasis a las mujeres, sobre todo jóvenes, quienes hoy lideran el consumo de vino premium. Frente a esto, el 2022 nos espera con una estrategia renovada: invertiremos fuertemente en recursos orientados a este mercado y comenzaremos a trabajar con la agencia PLTFRM como socio estratégico para seguir profundizando la presencia de la marca argentina de vinos en el mundo digital chino”, expresó Magdalena Pesce.

Asimismo, junto a todo el equipo de trabajo, Pesce fue impulsora del proceso de transformación digital iniciado en WofA en 2019 y acelerado en 2020 por un contexto que exigía la reconfiguración a los nuevos escenarios. “Hoy, casi dos años después, estamos muy orgullosos del camino recorrido, con la incorporación de una cultura data-driven en nuestras acciones cada vez más phygital”, concluyó.

En 2004 Magdalena se desempeñó como Asistente de Marketing en Oddbins Wine Merchants, Londres (Inglaterra); y posteriormente, de 2005 a 2008, como Jefe del Departamento de Marcas Blancas de Sáez Merino Textile, en Valencia (España).

Durante este último período, repartió su tiempo entre su hogar en Valencia y los centros de producción de la empresa ubicados en Hong Kong, Guangzhou y Ningbo (China).

En el 2009, ya nuevamente en Argentina, comenzó a trabajar en WofA, la institución a cargo de la promoción del Vino Argentino a nivel global, como Área Manager para los mercados de Estados Unidos, Brasil, Latinoamérica y Canadá.

Desde el 2013, y al frente del área de Marketing & Comunicación, es la responsable de generar, junto al equipo, estrategias y líneas de acción para el posicionamiento de la marca vino argentino en el mundo.

En el ámbito académico se ha desempeñado como docente de diversas cátedras relacionadas con el marketing vitivinícola y es convocada por universidades, instituciones y organismos a dictar charlas y conferencias, destacándose sus disertaciones para las Universidades de Cuyo, Stanford y Georgetown (USA), el Simposio Internacional OENOVITI, entre otros.

Asimismo, junto a todo el equipo de trabajo, Pesce fue impulsora del proceso de transformación digital iniciado en WofA en 2019 y acelerado en 2020 por un contexto que exigía la reconfiguración a los nuevos escenarios. “Hoy, casi dos años después, estamos muy orgullosos del camino recorrido, con la incorporación de una cultura data-driven en nuestras acciones cada vez más phygital”, concluyó.

magdalena pesce.jpg Magdalena Pesce es la primera mujer en estar al frente como gerenta general de Wines of Argentina.

-¿Cómo comenzó su carrera dentro de WofA y a dónde está enfocada hoy?

En el 2009 y gracias a una combinación de dos factores: estar en el lugar justo, en el momento adecuado.

Recién llegada a Mendoza, luego de cinco años viviendo en el exterior y con mucha experiencia en el sector textil, me planteé qué quería hacer. Supe a través de un amigo que había una vacante en la organización, me postulé y 30 días después, estaba trabajando. Mi primer año fue un desafío tras otro: aprender de mercados, de organización de eventos de vino, profundizar mis conocimientos sobre el producto, entre muchos otros.

11 años después estoy enfocada en cómo logramos crear el PMF (product market fit) del vino argentino, es decir, cuando las piezas de nuestro modelo de negocio alineando a todo el sector comienzan a encajar sin haber consumido todos los recursos. Si no lo tenemos, aunque se invierta en grandes campañas de marketing, los resultados no llegan y el crecimiento se torna insostenible. Creo, junto al equipo y nuevo directorio, que profundizar nuestra estrategia de marketing digital puede ser uno de los caminos para alcanzarlo. Mi objetivo es alinear el flow de trabajo de toda la organización y sus miembros para conseguirlo.

-¿Cómo definiría el propósito de la organización?

Desde 1993, Wines of Argentina es la marca país del vino argentino en el mundo. Nuestras bodegas socias pertenecen a todas las regiones vitivinícolas y en conjunto representan más del 95 % de las exportaciones de vino argentino. En su mayoría son bodegas pequeñas y medianas.

Contribuimos al éxito global de la industria vitivinícola nacional a través del posicionamiento de la marca “vino argentino”, potenciando su brand awareness o conocimiento de marca en el trade, entre los líderes de opinión y los consumidores mediante nuestra estrategia comunicacional. Además, orientamos la estrategia de exportación del sector ofreciendo acciones innovadoras con foco en el marketing digital, generando oportunidades de negocios para nuestros socios.

-¿En qué proyectos están trabajando actualmente?

Con la expansión de la conectividad, los horizontes se ampliaron para la promoción de la industria vitivinícola global a través de nuevos canales digitales. La organización, fiel a su espíritu dinámico en constante evolución, diseñó un nuevo plan de negocios para los próximos dos años. El propósito es llevar su misión a otro nivel: marcar presencia digital para el vino argentino con mucha más fuerza y así, consolidar a Argentina como un país moderno en términos vitivinícolas y como productor de vinos premium.

El objetivo final que tenemos con este plan es incrementar la distribución y las ventas de vino argentino, poniendo el acento en la premiumización de la categoría y demostrando la gran diversidad y la excelente relación calidad/precio de nuestro producto nacional.

La estrategia mantendrá como mercados foco a China, que tracciona el comercio mundial de vinos y a Estados Unidos, sin dejar de prestar atención a otros en Asia que tienen un gran potencial como son los casos de Japón y Corea del Sur. Asimismo, UK, Canadá y en América Latina, Brasil y México.

-¿Cuál es su visión sobre el momento que atraviesa el vino argentino?

Argentina está elaborando los mejores vinos de su historia. Todo lo hecho hasta ahora nos ha permitido llegar hasta aquí.

De cara al futuro tengo gran confianza en que las nuevas generaciones de productores acelerarán el proceso de convergencia hacia una visión distinta, donde la innovación permanente y una verdadera sustentabilidad que parta de lo “local” permitirán sostener la vitivinicultura a largo plazo.

-A nivel personal y profesional, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta?

La carga mental a la que estamos sujetas todas las mujeres, haya o no una pandemia. Ser mamá, hija, hermana, amiga, profesional requiere de mucho esfuerzo para aprender a manejar los niveles de exigencia. La cultura propone un modelo femenino de perfección irreal. Por eso, aprender a decir “no” para evitar sobrecargarse y tener perspectiva sobre qué es lo realmente importante al final del día es fundamental.

No voy a agregar nada nuevo a todo lo escrito por otras mujeres respecto a lo que implica crecer en un ámbito profesional donde históricamente la mayoría de los puestos de decisión los han ocupado varones. Por eso, hoy hago uso de mis privilegios (poder estudiar, desarrollarme profesionalmente, vivir mi maternidad con libertad, entre otros) con mucha responsabilidad. Desde mi lugar, tengo el compromiso de ayudar y animar a otras mujeres a superarse.

-¿Qué nuevos aprendizajes está dejando la situación particular que vivimos? ¿Cómo los capitaliza?

La paciencia, aceptación y abandono de la falsa ilusión de control con la cual manejamos nuestras vidas. Hoy, aprender a fluir sin morir en el intento se ha transformado en algo vital para el ser humano. Por eso, a nivel organizativo, el preservar y potenciar el capital humano que compone el entramado de WofA se transformó en una prioridad para el desafío que estoy próxima a emprender.

-¿Cuál es la proyección de la organización en el mediano plazo?

Desde Wines of Argentina llevamos una década haciendo comunicación online para hablarles a las diferentes audiencias en todo el mundo por una sencilla razón: nos ha permitido ser más efectivos en el uso de nuestros recursos y contribuir al éxito de los resultados. Con el nuevo plan potenciaremos aún más las fortalezas incorporadas ya que tenemos en claro que el plano digital es el escenario donde vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos.

Creo que la globalización como modelo ha terminado y la nueva era nos presenta un mundo glocalizado que exige nuevas soluciones y una mirada amplia, inclusiva, que nos permita desarrollar las infraestructuras de energía, comunicaciones, transportes y logísticas que hagan posible un intercambio más sustentable.

Perfil

Nombre: María Magdalena Pesce

Edad: 40 años

Formación académica: Licenciada en Relaciones internacionales

Familia: Mamá de Tristán

Hobbie: Muchos y variados!

Un libro de cabecera: Son dos: Poesía selecta de Alfonsina Storni y Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estes

Una película para ver 1 y 1.000 veces: In the mood for love (Con ánimo de amar) de WongKar-wai

Una frase que la identifique: “La elegancia no necesita de la perfección”