Macro lanzó crédito hipotecario para comprar "desde el pozo"

Después del impacto que tuvieron en el mercado los créditos hipotecarios para individuos, este jueves el Banco Macro se sumó a la posibilidad de darles financiamiento a los constructores y desarrolladores.





La entidad anunció que financiará hasta el 80% de la construcción de proyectos de viviendas en boca de pozo, destinados a su posterior venta.





La tasa de interés del crédito será en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), el plazo es de hasta 36 meses (3 años) en total, con 12 meses de gracia, y hasta 24 meses para la construcción. El desarrollador tiene que tener el terreno adquirido antes de pedir el crédito.





Este línea está pensada para ampliar la oferta de viviendas, para el segmento de la clase media que quiere adquirir su primer techo propio mediante un crédito hipotecario.





El desarrollador cancela el préstamo mediante la cesión de las hipotecas cuando tenga a los compradores finales. Es decir, que le permitirá vender desde el pozo y cancelará la hipoteca con la venta de la vivienda. La presentación de la línea fue realizada en Mendoza por Jorge Brito, presidente de Banco Macro, la entidad privada que más cantidad de sucursales tiene en todo el país.





"El banco les ha dado mucha importancia a los créditos hipotecarios en valor UVA. Se han otorgado ahora más de $ 2.000 millones, pero ahora creemos que estamos en otra etapa. Como consecuencia de la alta demanda de viviendas para comprar, ahora escasean propiedades. Lo que ha venido a agravar el grave déficit habitacional que tiene la Argentina, que alcanza a más de 2 millones de viviendas".





"Nosotros advertimos que la gente venía a pedir un préstamo, calificaban para tomarlo; pero después veíamos que sólo el 20% o 25% de esa gente conseguía vivienda, porque sencillamente no había en el mercado, o habían subido mucho de precio. Es decir, los bancos deberíamos haber lanzado antes créditos para los desarrolladores, para ampliar así la oferta de viviendas nuevas. Lo importante es que creemos que esta línea será un éxito", evaluó Brito.





¿La inflación es un peligro?

"Para quienes tienen incertidumbre respecto a si es un buen momento tomar un crédito, nosotros decimos que somos optimistas y pensamos que la inflación va a seguir bajando. Esperamos que en un año esté en un dígito. Los dos grandes fracasos de la Argentina con los hipotecarios fueron en el año 1981, por la suba de tasas de interés, y la segunda fue a finales de los años '90. Los bancos están para cobrar y no para ejecutar hipotecas. Hoy no va pasar lo que sucedió en el pasado. Aunque la inflación tenga algún movimiento, las cuotas se van a poder seguir pagando porque estas líneas de crédito están pensadas para que los deudores nunca deban pagar más del 25% del salario. En todo caso, se alargará el préstamo; esto no es un método perfecto, pero sí va a ayudar a que muchos argentinos puedan tener vivienda", precisó Brito.





"Nosotros pensamos que la inflación puede llegar a un dígito en un año porque venimos en una tendencia de baja de inflación, de 40% que teníamos en el 2015 se estima que este año cerrará en el 23%. Es complicado seguirla bajando, pero es necesario bajar el déficit fiscal y este gobierno ha comenzado a trabajar para eso. Eso es una medida muy importante".





UVA como opción de ahorro

Si el sistema UVA funciona bien, servirá además para que sustituya al dólar como la principal opción de ahorro por los argentinos. Esto permitiría salir de la dependencia del dólar y elegir como alternativa de ahorro las UVA, planteó el banquero.





"Hoy en ningún país del mundo se ahorra en dólares. Miremos el ejemplo de Bolivia , que estuvo al borde de partirse el país en dos, asumió Evo Morales y comenzó a mejorar; mientras nosotros, cuando fuimos evaluados el año pasado para tratar de pasar a país emergente de acuerdo con la calificación crediticia internacional, quedamos como fronterizo. Esto pasa porque tenemos un pasado que nos condena; porque no hemos cumplido con los contratos . Ahora creemos que este gobierno ha retomado la senda correcta. Y creemos que los créditos seguirán creciendo porque se seguirá avanzando por la senda de la recuperación. Los préstamos en UVA crecerán mucho e laño que viene".





La reforma tributaria

Pese a mostrarse de acuerdo con la política general del Gobierno actual, Brito se mostró en desacuerdo con el proyecto oficialista que pretende aplicar una impuesto a la renta financiera.





"Todos los gobiernos siempre han hablado de gravar la renta financiera. Yo estoy de acuerdo en gravar la renta. Pero acá no hay renta. Si la inflación es del 23% y yo te pago 20% de interés por un plazo fijo, ¿Dónde está la renta? Es más, el ahorrista perdió plata. Por lo tanto no se puede cobrar un impuesto sobre el 20% de tasa porque sencillamente no hubo renta. Yo confío en que esto se discuta como corresponde en la Cámara de Diputados".





Y por último, el titular del Banco Macro analizó cuál podría ser el comportamiento de los ahorristas si efectivamente el Congreso vota el proyecto presentado por el oficialismo. "El ahorrista analizará qué es lo que más le conviene. Tal vez una buena alternativa sería el depósito en UVA, porque casi no pagaría renta financiera".