Macri prometió nueva ley para pequeñas y medianas empresas

El presidente Mauricio Macri prometió la redacción de una nueva ley pyme, en un acto realizado en la sede de la CAME para celebrar el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas.





El jefe de Estado realizó el anuncio luego de que el titular de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán, reclamara "medidas transitorias para enfrentar la difícil situación que atraviesa el sector".





Macri reveló que encargó al ministro de Producción, Dante Sica, "más herramientas para enfrentar este momento en los que hay que competir".





El presidente de Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) antecedió a Macri en los discursos y advirtió que "estamos atravesando momentos difíciles, pero somos los primeros que no nos bajamos de la trinchera".





"Estamos pidiendo pequeñas medidas transitorias, para atravesar esta situación difícil, que ayude a traccionar el consumo y poder reactivar el mercado interno", agregó.





Tras el reclamo Díaz Beltrán dirigiéndose a Macri le señaló que el Gobierno "está en el camino correcto" y agregó que la CAME "va a estar acompañando la transformación del país".





El Presidente reconoció en su discurso que "estamos lejos de poder haberles dado las herramientas que tienen las pymes de otros países de la región y sin embargo están ahí bancando lo que venga y enfrentando la situación".





Macri prometió a los empresarios "ayudarlos a crecer y desarrollarse y a dejar atrás décadas de mentira, frustración y sueños perdidos".





"Vamos a trabajar con la verdad, con los problemas sobre la mesa para resolver los problemas como un solo equipo publico y privado juntos, dialogando con todos los sectores", destacó.





El Presidente le pidió a los empresarios "batallar juntos para bajar los costos de la logística que son los más altos de Latinoamérica".





El mandatario les pidió también que "reclamen a los gobernadores y a los intendentes que bajen las tasas y que sean en proporción a los servicios que se prestan". Dijo que "no hay recetas mágicas y nada es fácil y no se puede volver a las recetas del pasado, porque está probado que eso no funcionó. Vamos a crecer con el esfuerzo personal de cada uno".