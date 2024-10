Luis Caputo fue reconocido como "Ministro de Economía del Año" en Washington

►TE PUEDE INTERESAR: La Nación intimó a 10.000 empleados estatales a que inicien los trámites de jubilación

Sobre los pasos a seguir para definir el pedido formal de un nuevo programa, Caputo indicó que "se está debatiendo entre el equipo y con el mismo FMI. El dinero adicional podría aliviar al Banco Central".

Para iniciar el proceso el Gobierno argentino debe presentar un pedido formal para negociar un nuevo acuerdo. El programa vigente, un Extended Fund Facility, vence en diciembre de este año.

caputo ministro del año .jpg

Sobre las alternativas en la mesa, Caputo aseguró: "hay diferentes mecanismos. Podés pedirlo cuando termina el programa en diciembre, podés pedirlo luego de hacer la novena y la décima revisión, podemos pedir unificar las dos revisiones juntas y hasta podemos pedir no hacerlas. Hay cuatro vías y estamos analizando todas las posibilidades".

En cuanto a los tiempos, el Ministro dijo que el pedido puede pasar al año que viene. "Si vamos a un nuevo programa va a ser antes". Sobre el tipo del programa, aclaró que todavía están hablando "sobre el programa en sí".

-¿Hay una condición de que el nuevo programa venga con fondos frescos?- consultó El Cronista.

-Puede o no, depende del tipo de programa que terminemos arreglando. Naturalmente, sería lo lógico. Sí, sería lo más normal.

Caputo estuvo acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que ultima la agenda para reunirse con la directora del FMI Kristalina Georgieva y la vice Gita Gopinath esta semana, en medio de las reuniones del G20 y la reunión anual del FMI y el Banco Mundial.

luis caputo .jpg

En el evento, el ministro estuvo acompañado por el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el vice Vlademir Werning, el director del BCRA Federico Furiase, el viceministro de Economía José Luis Daza y la subsecretaria de Coordinación Internacional Candelaria Álvarez Moroni.

También se acercaron, entre otros, los representantes argentinos ante los organismos internacionales, como Miguel Braun (BID), Leonardo Madcur (FMI) y el agregado económico y comercial de la embajada Argentina en Washington DC, Juan Corteletti, entre otros.

Al recibir el premio de LatinFinance, Caputo aseguró que es clave "recuperar la confianza" en la Argentina y reconoció que es un "proceso largo". "Somos un Gobierno que está cumpliendo, mostrando resultados. No estamos prometiendo que vamos a ir al equilibrio fiscal. Estamos con equilibrio fiscal. No estamos prometiendo que el BCRA no va a imprimir pesos. No está imprimiendo", dijo y dio los mismos ejemplos con la deuda del BCRA y la baja de la inflación.

Mensaje a bonistas e inversores

Para el funcionario esa es la diferencia central para generar credibilidad, agregó en un discurso donde destacó la "convicción" de Javier Milei y el equipo del Ejecutivo.

En Washington DC en tanto, quienes escuchan a los funcionarios argentinos mantienen preguntas sobre la capacidad de generar los marcos necesarios, como por ejemplo, la aprobación del Presupuesto 2025.

Caputo consideró que la credibilidad es la mayor garantía que se le puede dar a los inversores en la economía real o financieros. "Vamos a cumplir con todas nuestras obligaciones y vamos a respetar la propiedad privada".

* El premio "Ministro de Economía del Año" es otorgado por la revista LatinFinance, una de las principales publicaciones especializadas en finanzas y mercados de América Latina y el Caribe. Este galardón reconoce "el trabajo excepcional de ministros de finanzas o de economía que hayan mostrado una gestión destacada en términos de políticas económicas, manejo de deuda pública, crecimiento económico y estabilidad financiera en sus respectivos países".