Caputo anunció que el Tesoro absorberá deuda del BCRA: "La fase previa a levantar el cepo"

caputo.jpg El ministerio de Economía explicó la segunda fase y lo graficó como cerrar la canilla de la emisión.

"La situación requería un programa de shock basado en una muy fuerte ancla fiscal, y fuimos a equilibrio fiscal desde del día uno, algo inédito. El déficit fiscal siempre fue el corazón del problema", agregó.

"Estamos entrando en lo que consideramos una segunda etapa del plan de estabilización, que consiste en cerrar la segunda canilla de emisión. Tenemos tres canillas de emisión: el déficit fiscal, los intereses que el BCRA paga por los famosos pasivos remunerados, y el tercero es cuando el BCRA compra dólares, que es el único efecto de emisión que no es dañino", dijo.

"Queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez aún al programa, para que de alguna manera deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Algunos dirán que nos estamos enamorando el cepo, pero no, nos enamoramos del orden macroeconómico, de no generarle problemas a los argentinos. Para nosotros, la salida del cepo es una tercera etapa que va a ser una etapa de crecimiento y para concretar eso no nos hemos fijado una fecha, nos hemos fijado parámetros para no generar sobresaltos en la gente", aseveró Caputo.

"Esta es la profundización de lo que venimos haciendo, un programa económico realmente robusto, con déficit cero y emisión cero. Esto implica, para la gente, menor problema cambiario, disminuye la volatilidad cambiaria, y contribuye al proceso de desinflación. Cuando se cumplan todas las condiciones macro necesarias, saldremos del cepo. Por ahora se mantiene el crawl del 2% y el 80-20, sin proyectos de devaluación", indicó.

Sin emisión por pasivos remunerados

A su turno, Bausilis explicó cómo se cortará la emisión que se genera por los intereses que el BCRA paga por los pasivos remunerados.

"Vamos a reemplazar pasivos remunerados del central por pasivos remunerados del Tesoro. El BCRA va a seguir actuando igual a hoy, pero no sufrirá la consecuencia de que el movimiento en la tasa de interés afecte la tasa monetaria. El Tesoro se compromete doble en su performance fiscal, y esto que hasta ahora fue una promesa política, ahora pasa a ser una manera muy responsable, el Tesoro se tiene que hacer cargo de este equilibrio monetario", aseguró el presidente de la entidad.

"Esto le devuelve autonomía al BCRA, que puede fijar la tasa de interés sin preocuparse por el daño que puede causar sobre su propio balance, desaparece este conflicto de intereses. Puede moverse cómodamente a una tasa positiva en términos reales y lo único que hace es apostar a un equilibrio macro que estará solventado por la performance fiscal, esta es la herramienta que el BCRA tiene para enfocarse en su principal objetivo, eliminar la inflación", agregó Bausilis.

"Va a existir una letra de regulación monetaria a la que van a acceder los bancos para colocar sus excesos de liquidez", manifestó el titular del BCRA, que adelantó que en los próximas días se darán a conocer normativas que servirán como parámetro para estos cambios.

Reducción del Impuesto País

Además, el ministro confirmó la reducción del Impuesto PAIS, tal como había anticipado el presidente Milei por la mañana.

"El impuesto PAIS lo vamos a bajar. Es un impuesto provisorio y lo dije desde el día uno, aunque en ese momento nadie me creyó. Eso va a ser tan pronto sea reglamente la ley Bases y cuando el Tesoro empiece a recibir los ingresos del paquete fiscal, seguramente entre agosto y septiembre", dijo al respecto.