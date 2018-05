Los smartphones y Facebook apuntalan el crecimiento de pymes

Las tendencias de digitalización preferidas por las pequeñas y medianas empresas se basan en el crecimiento de la participación de los teléfonos inteligentes o smartphones y en la red social Facebook, de acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).





Un relevamiento realizado por la consultora Focus Market para CAME entre 30.000 pequeñas y medianas empresas, indica que los teléfonos inteligentes ganan mayor participación en los procesos de búsqueda de productos y servicios pero también en la compra final.





La encuesta reveló que para el 39% de los consultados las tendencias de digitalización claves para 2018 es encabezada por las posibilidades que abren los teléfonos inteligentes para acelerar y facilitar la compra móvil, seguidos por la optimización de los recursos digitales (23%) o una mayor participación de los consumidores (12%).





Dentro de las compras móviles, las pymes afirman que la plataforma más usada es Facebook y 4 de cada 10 pequeñas empresas hoy están iniciando su microemprendimiento a través de esa red social.





El especialista en comercio minorista Damián Di Pace, director de la consultora que realizó el trabajo para CAME, explicó a Télam que "las pymes tienen una ventana para la comercialización local y global donde antes tenían una persiana que le cerraba las puertas debido a la intensidad competitiva de las grandes empresas en el soporte físico".





El trabajo forma parte de los temas de análisis que Di Pace aborda en su libro "Economía Pyme. Pensar en grande siendo pequeños" que presentará el sábado próximo en La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.





El libro analiza el entorno competitivo de las pequeñas y medianas em­presas en Argentina, así como también muestra cuáles son los espacios donde hay oportunidad de desarrollar nuevos valores y propuestas para dinamizar el sector y superar las dificultades actuales.





En ese sentido, resaltó que "sólo pensar en que la plataforma Facebook tiene 31 millones de usuarios mensuales activos, y de esos 29 millones acceden a sus cuentas desde móviles refleja el potencial que tienen las pymes para contactarte con potenciales clientes".





"A la pyme se le abre una posibilidad de contacto con el 70% de los consumidores argentinos que no lo conseguiría por sus propios medios y le permite acceder a un universo de clientes que por su económica de escala representa una alta potencialidad para incrementar ventas", enfatizó.





Respecto a las barreras de entrada para una pyme hacia la transformación digital de su negocio, según la encuesta para CAME, se destacó entre las tres primeras dificultades el tema costos (29%); seguido por la resistencia al cambio (20%) y los riesgos de seguridad (14%).





Sin embargo, se resaltó en el trabajo que entre los emprendedores del segmento de 18 a 30 años se asume que "la comercialización digital no forma parte de una transformación sino de una incursión en la propia comercialización", es decir es un aspecto propio del negocio.





Por este mismo motivo, para los emprendedores y empresarios más jóvenes "la comercialización digital no es un costo sino una inversión, no hay resistencia al cambio sino una adaptación a la dinámica actual y el riesgo de seguridad no es una barrera sino un aspecto a considerar".