Las ventas de automóviles usados crecieron 21,46% en noviembre

Las ventas de automóviles usados alcanzaron en noviembre a 158.159 unidades, con un aumento interanual de 21,46%, pero con una baja de 0,5% en relación con octubre, informó hoy la Cámara del Comercio Automotor.



En tanto, las ventas acumuladas entre enero y noviembre alcanzaron a 1.610.906 unidades, con un aumento del 17,34% en comparación con igual período de 2016.



"La cifra final del año la estimamos por encima de 1.750.000 unidades", indicó a Télam el presidente de la CCA, Alberto Príncipe.



Sostuvo que "muchos se preguntan si con estos volúmenes de venta nos hemos enriquecidos todos, y la respuesta es no", porque puntualizó que "en este mercado ha desaparecido la rentabilidad, es decir, vender más no es ganar más".



Destacó que "los grandes descuentos que están realizando las terminales y el ofrecimiento para el público de tasa 0, ha llevado al mercado del autos usado a una situación muy preocupante".



Príncipe sostuvo que "cada nuevo gobierno genera cambios y recibimos a este con la esperanza que sus decisiones ordenen y creen el ambiente ideal para que se generen inversiones, se creen nuevos empleos y estos nos permitan vivir con dignidad".



"Pero, a su vez, en este nuevo orden debiera tenerse en cuenta el esfuerzo de los que ya invertimos y sostenemos empleos y estructuras aún en situaciones adversas a nuestra economía", indicó el dirigente empresario.



Remarcó que "esto no puede ser eterno, necesitamos los cambios que moderen los impuestos a un lugar razonable y que se escuchen nuestras demandas".



De acuerdo con los números de la Cámara, las subas en las ventas de usados en los once meses del año se registraron en Río Negro, con el 30,14%; Chaco, con 25,62%; Catamarca, 22,81%; Tucumán, 22,69%; La Pampa, 22,32%; San Luis, 21,31%; La Rioja, 20,36%; Santa Fe, 19,81%; Córdoba, 18,79%; y Capital Federal, 17,89%.



También aumentaron sus ventas Buenos Aires, en un 17,42%; Misiones, 18,17%; Neuquén, 14,96%; Formosa, 13,76%; Corrientes, 16,13%; Entre Ríos, 14,64%; Salta, 13,76%; Mendoza, 14,78%; Santiago del Estero, 13,71%; Chubut, 10,61%; San Juan, 9,90%; Tierra del Fuego, 5,84%; y Jujuy, 1,32%.



La única provincia en la que bajaron las ventas fue Santa Cruz, con un descenso del 6,44%.



Los modelos de segunda mano más vendidos en noviembre fueron el Volkswagen Gol, con 11.218 unidades; Chevrolet Corsa, 7.642; Renault Clío, 4.992; Ford Fiesta, 4.084; Hilux, 3.895; Ford Eco Sport, 4.191; Fiat Palio, 4.005; Ford Focus, 3.164; Fiat Uno, 3.016; y Ford Ranger, con 3.046 unidades.