¿Las empresas tienen soluciones a su alcance?

La tecnología tiene como función que las empresas sean más rápidas en su operación, pero muchas de ellas carecen de los conocimientos para implementar nuevas soluciones de comunicación.

Al mismo tiempo, los sistemas de comunicación y mensajería instantánea son un componente de gran importancia para mejorar la experiencia del clientes, obtener una ventaja competitiva y un mayor crecimiento.



Así se desprende de una encuesta a empresas realizada en el estudio Oracle Communications denominado The Cloud Redefines Customer Experience (la Nube define la experiencia del cliente).

Si bien el estudio reveló que aunque 65% de los tomadores de decisiones de TI empresariales señalaron que las aplicaciones de comunicaciones se convertirán en la manera principal para interactuar con empleados, proveedores y clientes de cara al futuro, casi la mitad (46%) indicó que no tiene conocimientos sobre cómo implementar nuevas tecnologías de este tipo.



Quienes dijeron que su cultura de adopción de comunicaciones era la de un "Líder" o "Agresiva", tendieron a conseguir una mayor tasa de crecimiento de ingresos con respecto a su plan (más de 10%).



Es decir, una adopción rápida significa, al mismo tiempo, un crecimiento acelerado.



La mayoría de las empresas (74%) coincidieron en que las comunicaciones basadas en la Nube son un factor clave para alcanzar los objetivos empresariales, y casi 75% de éstas espera acelerar el desarrollo de estas tecnologías en los siguientes cinco años.



De esta manera, 65% de ellas coinciden en que las comunicaciones integradas dentro de aplicaciones en la Nube se convertirán en la forma dominante de interactuar con empleados, proveedores y clientes, para entregar mejores resultados comerciales.



Las empresas encuestadas observaron beneficios al utilizar servicios de comunicación en la Nube, como una mayor flexibilidad, reducción de costos y mayor productividad de los trabajadores.



Una preocupación

La seguridad sigue siendo la principal preocupación de todas las empresas.



Del total de encuestados, 60% considera que las comunicaciones basadas en la Nube son como mínimo igual o más seguras que las soluciones implementadas en las instalaciones físicas, lo que aumenta la confianza en la seguridad de la Nube.



"Las empresas se encuentran bajo mayor presión para acelerar el cambio digital con el fin de mejorar las experiencias de los clientes y la productividad de los empleados, mientras reducen costos", dijo Doug Suriano, vicepresidente sénior y gerente de Oracle Communications.



Suriano destacó que las empresas necesitan contar con la agilidad para aprovechar las más recientes tecnologías de la comunicación, ya sea que se trate de chatbots, voz y video en alta definición, pantallas compartidas, o anotación para alcanzar estos objetivos, pero pueden carecer de la infraestructura y los conocimientos para hacerlo.



"La carrera entre las organizaciones para implementar estas tecnologías en corto tiempo ha comenzado, y están dirigiendo cada vez más sus miradas a la Nube para conseguir el éxito", añadió el ejecutivo.



Las empresas corren el riesgo de perder clientes, ingresos y ventajas competitivas si no satisfacen las expectativas de los clientes en cuanto a interacciones y experiencia, por eso recurren cada vez más a soluciones de comunicación basadas en la Nube, lo que les permite hacer el cambio tecnológico necesario y alcanzar sus objetivos empresariales, a pesar de que aún muchas están un paso atrás cuando se trata de instalar capacidades de comunicaciones críticas a sus transacciones comerciales.