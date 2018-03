La inflación local en dos meses es casi la mitad de la anual

En Mendoza, el índice de inflación mensual volvió a ser alto. Febrero cerró con el 2,6%, según la Dirección de Estadísticas a Investigaciones Económicas (DEIE). A pesar de que fue menor a enero, cuando la provincia se ubicó en 3,7%, nuevamente fue mayor a los números nacional que dio ayer el INDEC (2,4%). En lo que va del año acumula 6,4%, casi la mitad del 15,7% anual que el Gobierno local pautó para su presupuesto anual.



A su vez, los precios de febrero aumentaron 29,1% frente a los de febrero de 2017, siendo el incremento más alto en los últimos meses, en comparación al mismo mes del año anterior.



La principal suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) frente a enero –fue la cifra más alta en un año– estuvo en los precios referidos al rubro Transporte y Comunicaciones (4,9%) y Viviendas y Servicios (3,8%). En el primero de los casos, el alza en los combustibles y el incremento del costo del boleto público, que en el Gran Mendoza pasó de $8,50 a $11, fueron cruciales para el índice general. También, los tarifazos en lo que respecta a servicios como gas y luz, que sumaron un acumulado del 65,3% de aumento con respecto a los servicios básicos de febrero del 2017.



Ambas categorías, en el desglose del porcentaje mensual que fue un punto superior a febrero de 2016 (1,6%), equivalen al 1,61%. El resto (1%) se distribuye en lo denominado "inflación núcleo", que es una categoría compuesta por rubros como Alimentos y Bebidas, Indumentaria, entre otros.



Hacer foco en la inflación núcleo es lo que pidieron desde el Gobierno provincial porque sería lo que determina la dinámica de la economía mendocina. Este es el vector que tendría aumentos más sostenidos ya que el resto (Transporte y Servicios) serían más "circunstanciales", porque están sujetos a la estacionalidad o al reajuste de cuadros tarifarios que no se dan mensualmente.



El "índice núcleo", dijeron, sería aquel que va a permitir que se licuen estas condiciones que influyeron con mayor porcentaje en el índice de febrero, y que se normalicen los valores mensuales. Adelantaron que estos no debieran volver a superar los 2 puntos.



A nivel nacional

Finalmente, a nivel nacional, los índices que dio el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) estuvieron por debajo de lo que estimaban las consultoras privadas, que hablaban del 2,6% de inflación mensual.



No obstante, fue superior a enero, que cerró 1,8%, lo que también se vio alentado como en Mendoza por las subas de transporte, combustible y servicios básicos.