La exportación de autopartes creció 9,9% y suma US$ 1.112,7 millones en 9 meses de 2017

Las exportaciones de piezas para vehículos alcanzaron entre enero y septiembre último los US$ 1.112,7 millones, lo que significó un crecimiento de 9,9% en comparación con el mismo período de 2016, destacó la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).





La entidad explicó en su último informe sectorial que el crecimiento de las ventas externas de autopartes se debió a "la eliminación de los derechos de exportación a fines de 2016, el aumento de los reintegros a las exportaciones y una ligera recuperación del mercado brasileño".





AFAC destacó que "en los nueve meses, en comparación con igual período del año anterior, aumentaron especialmente las exportaciones a Brasil , de transmisiones y motores, por US$ 91 millones; y a Alemania, fundamentalmente de transmisiones y carrocería y sus partes, por US$ 32,5 millones".





Precisó que también crecieron los envíos a Estados Unidos , fundamentalmente de ruedas y neumáticos, por US$ 15,7 millones; a México , especialmente componentes de motor, por US$ 8,2 millones; y a Bélgica, de sistemas de amortiguación, dirección y suspensión, por US$ 7,1 millones.





Por su parte, en los nueve meses las importaciones de autopartes crecieron un 11,9% con relación a igual período de 2016, alcanzando los US$ 6.128 millones.





De esta manera, el déficit comercial en autopartes entre enero y setiembre ascendió a US$ 4.905 millones, con un incremento de 12,5% interanual.





En el comercio con uno de los bloques más importantes, como es la Unión Europea, las exportaciones crecieron 18,3% interanual, pasando de US$ 165,1 millones a US$ 195,3 millones.





A Brasil, las exportaciones subieron 14%, de US$ 651,3 millones a US$ 742,3 millones.





Los principales rubros de exportación de autopartes fueron transmisiones por US$ 473,4 millones y una participación de 38,7% en el total; componentes de motor, por US$ 152,9 millones y una participación de 12,5%; ruedas y neumáticos y cámaras, por US$ 147,8 millones y 12,1%; y de motores, por US$ 140,7 millones y 11,5%.