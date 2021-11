La Barraca Home abre sus puertas en el sector que ocupaba la sala de arte, en la planta alta, sumando espacios aledaños en más de 2.000 m2. Bajo el slogan “Lo que tu casa está esperando” se ofrecerá electrodomésticos, decoración, muebles, vajilla, bazar, blanco, cortinas, iluminación, herramientas y accesorios, entre otros.

Romina Schvartzman, gerenta comercial de La Barranca, charló con UNO sobre los nuevos locales destinados al hogar y a la decoración.

Poltrona, Luciana, Cuyana Express, Fácil Home, Hipercortina, Punto Blanco, Mioh, Bioluz, Máchena, Homedics, Grill & Co; son las empresas que integrarán la multitienda, cuyos negocios fueron diseñados "para recorrerlos de forma cómoda y placentera. Cada local logra identidad y a su vez la pertenencia de una gran tienda; objetivo que alcanzó el departamento de arquitectura de Grupo Cioffi, creando un lugar donde su calidez y distribución invita a disfrutar de las compras transitándolo completamente", contó la gerente.

La responsable comercial de la Barraca destacó que actualmente está cubierto el 100% del mall de un total de 170 locales luego de los duros meses de la pandemia, cuando tomaron la decisión de incorporar el formato outlet -los únicos en esta plaza por el momento- para tratar de reflotar las ventas, "lo que fue todo un éxito", dijo. En este caso, las tiendas tienen el 50% del stock de la mercadería destinado para este fin, con descuentos de entre el 20% y el 50%. "Se trata de prendas de otras temporadas o discontinuas, no dañadas ni falladas", aclaró.

La Barraca (12).jpeg Foto: Martín Pravata

Sobre el proyecto de ampliación del parking con resguardo, Schvartzman expresó que se ubicará frente al mall, por calle Las Cañas, a unos 200 metros del cuerpo central. Para que los clientes no tengan que caminar, se podrá un minibus para los traslados. Aquí se inaugurará también un mercado con 15 comercios, entre ellos panadería, verdulería, carnicería, tintorería y servicios de take away.

"Estamos muy contentos porque hemos recuperado las ventas a niveles de la prepandemia y la gastronomía ha sido clave porque la gente comenzó a salir más de lo acostumbrado luego de los meses de encierro. El rubro de cines fue el que más tardó en reactivarse porque muchos habían perdido esta costumbre. Ahora esperamos la llegada de los turistas extranjeros para cerrar el año de manera excelente", afirmó la gerente de La Barraca.

La Barraca (7).jpeg Foto: Martín Pravata

La Barraca (1).jpeg Foto: Martín Pravata