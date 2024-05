Gas: el Gobierno enfrenta la semana más crítica y desembolsa una cifra millonaria para importar

Estos picos de demanda se dan con una oferta insuficiente. Por este motivo es que se avanzó con cortes en los contratos llamados "interrumpibles". Según fuentes del sector privado, en materia de industria la zona más crítica es el norte argentino. En cuanto a sectores, se registraron cortes en el rubro cerámica, textil y madereras. Además, no hay gas en unas 200 estaciones de GNC, informaron estacioneros a este diario.

El Gobierno enfrenta su semana más crítica porque las medidas tomadas de urgencia para solucionar la falta de oferta todavía no están ejecutadas. En el caso de las importaciones, este martes la compañía Energía Argentina (ex Enarsa) sale a licitar 10 barcos de GNL para sumar importaciones. Esto podría tener un costo de al menos U$S 300 millones de dólares, con el precio internacional en torno a los U$S 10 dólares por millón de BTU. El próximo barco llega recién este viernes 31 de mayo, informó el Enargas.

La otra medida es la finalización de obras. Si bien el gobierno anterior finalizó el gasoducto Néstor Kirchner, no se terminaron las plantas compresoras, que lo que permiten es comprimir el gas para sumar mayor volumen. El motivo fue por problemas con las importaciones ante la falta de dólares, explicaron fuentes del sector. Luego, el cambio de Gobierno, que implicó un freno a la obra pública, llevó a que tampoco se finalizaran en tiempo y forma.

Según pudo saber este diario, en junio se pondrá finalmente en marcha una de las plantas compresoras, la que está ubicada en Tratayén. En la primera quincena arrancan las pruebas. La puesta en marcha permitirá sumar una capacidad de transporte de 5 millones de m3/día. Hoy el gasoducto GPNK, que podría transportar 21 millones de m3/día se encuentra a la mitad de su capacidad.

Otra de las medidas implementadas por el Gobierno fue pedirle a Cammesa que use combustible alternativo para sostener la demanda eléctrica. Por este motivo, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista salió a importar combustibles líquidos, que tuvo un costo de U$S 500 millones.

Oficialmente, el Gobierno asegura que todo ocurre en un contexto donde el sistema gasífero está vulnerable, producto de "infraestructura insuficiente" tras "décadas de falta de inversión". Agrega que hubo una reducción del suministro desde Bolivia, "en base a acuerdos de la gestión anterior", y un consumo excepcional por el frío.

Sin embargo, actores de todo el sistema agregan que hubo una "falta de previsión" en materia de importaciones. "El Gobierno se durmió en los laureles", describió Emilio Apud, armador de la estrategia energética para Patricia Bullrich en 2023.

En esta semana, al Gobierno podría ayudarlo que se esperan temperaturas unos grados más elevados que la semana anterior, según publicó el ENARGAS en base a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional para Buenos Aires.

