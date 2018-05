"Estamos lejísimo de un 2001", aseguró el secretario de Comercio

El secretario de Comercio, Miguel Braun, aseguró este jueves que Argentina está "lejísimo de un 2001" al descartar que se avizore una crisis económica y financiera como la ocurrida a principios de siglo.



"Estamos lejísimo de un 2001. No tenemos un tipo de cambio fijo, es flotante. La economía está creciendo y en el 2001 veníamos de cinco años de caída de la economía", dijo el funcionario nacional.



De esta manera, Braun le contestó al ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, quien en las últimas horas expresó un panorama sombrío para la economía de la Argentina si el Gobierno no ajusta clavijas del plan económico.



"El 2001 se puede llegar a venir dentro de unos años si siguen con una política de endeudamiento exagerada, si tienen que pagar cada vez más alta tasa de interés y si el endeudamiento es a corto plazo", sostuvo Cavallo en el canal TN.



Pero, en declaraciones a radio Metro, el actual secretario de Comercio de la alianza Cambiemos descartó cualquier posibilidad de una crisis económica en los próximos años por medidas que se están tomando ahora.



"Es completamente distinta la situación con el 2001. En todo caso tenemos riesgos y desafíos, pero no estamos cerca de una crisis de ninguna manera", dijo Braun.