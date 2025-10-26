En vivo: a cuánto cotiza el dólar este domingo 26 de octubre

En medio de las elecciones, hay un dólar que se puede seguir comprando y vendiendo y que será el que definirá, en gran medida, a cuánto venderán la moneda norteamericana los bancos este lunes 27 de octubre.
El dólar cripto, a diferencia del bancario y del MEP, opera las 24 horas y los siete días a la semana. Es allí donde se verá el primer impacto de las elecciones de este domingo 26 de octubre sobre las cotizaciones.
A cuánto se vende el dólar cripto
Existen diferentes criptodólares o dólares cripto, pero estas suelen tener la misma cotización. Incluso, hay aplicaciones que tambien venden dóalres. Estas son las cotizaciones que manejan dos de las más importantes.
Buenbit
- USDC: $1.595
- USDT: $1.595
- DAI: $1.595
- Dólares: $1.595
Lemon
- USDC: $1.611
- USDT: $1.611
- DAI: $1.611
A cuánto se venderá el dólar en los bancos este lunes 27 de octubre
Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 27 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio tras el fin de semana, serán las siguientes:
- Banco Nación: $1.515
- Banco Galicia: $1.515
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.513
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.520
- Banco Santander: $1.505
- Brubank: $1.515
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.520
No obstante, el resultado de las elecciones y los movimientos en los valores de los dólares cripto pueden hacer que estos precios no duren más que segundos en cada banco.
Cuál es el precio confirmado del dólar blue para este lunes 27 de octubre
En tanto, el dólar blue, se a a vender por encima de los $1.500. De hecho, las cuevas confirmaron que este lunes, cuando abran los mercados, comenzará a venderse a un precio de $1.525, a la espera de lo que ocurra con los bancos y la demanda de moneda norteamericana.
En cuanto a billeteras virtuales, como Mercado Pago, estas confirmaron un precio del dólar en $1.533, aunque este precio, al igual que el de los bancos y las cuevas pueden durar muy poco tiempo, antes de ser actualizados a causa de los resultados de las elecciones y la reacción del mercado tras darse a conocer los resultados.