"En el mercado de hoy los celulares se cambian cada 18 meses en promedio"

La demanda de smartphones se recuperó este año, tras la caída de 2016. Pero creció más rápido la venta de los teléfonos liberados en los comercios, por la menor brecha de precios con los ofrecidos por las operadoras. Además, la quita de impuestos internos a los teléfonos nacionales, a través de un decreto a fines de noviembre, ya comenzó a impactar en los precios, con lo cual las expectativas de ventas son buenas de cara al próximo año, según lo comenta Germán Greco, gerente General de Motorola Argentina.



Según datos de Afarte, para 2018 se espera un mercado de al menos 11 millones de unidades, cifra que dependerá de los que ingresan ilegalmente.



"El mercado creció 17% hasta junio. El año pasado, se vendieron nueve millones de teléfonos y este año serán unos 10,4 millones, según IDC. En 2016 había habido una pequeña caída de 10 millones a nueve millones de unidades, sin contar la venta informal. Este año, según Afarte, el mercado ilegal será de 2,5 a tres millones de celulares", precisó Greco.



–En este contexto, ¿cómo están las ventas de Motorola?

–En nuestro año fiscal a abril crecimos 30% y de abril a setiembre, un 60%, mientras el mercado lo hizo un 30%. En agosto lanzamos la familia Moto C y C Plus y Moto E Plus, tres teléfonos, los más económicos de la marca, de menos de $6.000. Antes participábamos sólo en el 50% del mercado, no vendíamos en el segmento económico. Motorola ahora es la segunda marca del mercado. Crecimos y cerramos el año con 20% de share. En ventas, Moto C y E mueven el mayor volumen por el precio (de $3.000 a $6.000), por la migración de la demanda de 3G a 4G. Con estos modelos rejuvenecimos la marca, de 24 a 34 años nos eligen.



–¿Qué buscan los compradores al elegir un celular?

–Sobre todo una buena cámara y mayor duración de batería. Pero en alta gama nosotros buscamos diferenciarnos con tecnología modular: somos los únicos que ofrecemos los los Moto Mods. Son accesorios para los Moto Z y Z2 Play, que se le agregan fácilmente, como parlantes, cámara con zoom óptico, proyectores. Y otras empresas y emprendedores están desarrollando productos compatibles. El potencial es muy grande, ahora evaluamos qué Mods traer.



–¿Creció más la venta de teléfonos liberados, por la menor diferencia de precios con los ofrecidos por operadores?

–Algunos modelos cuestan lo mismo en retail que con los operadores. Hace dos años, se vendía un 30% de celulares en retail; hoy ese aporte es del 50%, crecieron mucho los liberados. Hoy los celulares se cambian cada 18 meses en promedio; es mayor el tiempo porque ahora con la actualización de software el teléfono no queda viejo.



–Cómo incide en el mercado la quita de impuestos internos para teléfonos nacionales?

–Bajar de 6,5% a 0% los impuestos internos hace reducir los precios al público; se esperaba una baja gradual, en nuestro caso, de 5% al público, porque hay productos en stock a la venta, que pagaron el impuesto. Pero ya estamos trasladando el quite a los precios. De hecho, para Navidad ofrecimos rebajas de 15% y 20% en los productos. El quite de impuestos internos ayudó a que las promociones sean más agresivas, se trasladó al precio de venta.

De 2015 a ahora ya había habido una baja por un tema tecnológico. Y en enero estimamos que los precios serán mejores.



–La UOM Río Grande decidió finalmente no homologar el acuerdo con las empresas y el Gobierno. ¿Cómo incidirá en la baja de costos y mejora de la eficiencia que preveían al firmarlo?

–Es un tema que está trabajando Afarte. El acuerdo tenía ciertos fundamentos, junto a otras medidas para generar competitividad, de modo que la baja paulatina de impuestos a importados no impida seguir trabajando en el Sur.



–¿Sigue siendo conveniente fabricar en el Tierra del Fuego?

–Las licencias no automáticas continúan, así que se importan productos puntuales, aunque con menor impuesto interno. Nos adaptamos. Newsan fabrica el 99% de nuestros teléfonos en Tierra del Fuego y prevemos seguir haciéndolo con ellos, importamos muy poco. Siempre tenemos proyectos propios para mejorar la competitividad con la reducción de costos. Nosotros siempre lo hicimos, por ejemplo, achicando las cajas para que entren más por contenedor con nuestro socio. Trabajamos fuertemente con ingenieros, trayendo especialistas para mejorar los procesos; la quita de impuestos internos es un primer paso en ese sentido.



–¿Los afecta la creciente venta de iPhone en comercios?

–No nos preocupa creciente venta de iPhone en comercios, sus teléfonos son mucho más caros, cuestan más de $20.000, un segmento que no nos interesa, y donde, además , ingresan muchos productos. Nosotros, con los módulos jugamos otro juego.