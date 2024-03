El Gobierno descartó prorrogar el Impuesto PAIS: "Cuando se levante el cepo no va a hacer falta"

Ante el planteo de varios gobernadores de coparticipar más impuestos, el funcionario dijo que la postura del Gobierno nacional es no tratar el tema y le puso fecha de vencimiento al tributo que grava ciertas operaciones en moneda extranjera y cuya aplicación se estableció durante cinco periodos fiscales a partir de diciembre de 2019.

"El tema del Impuesto PAIS no se trató en la reunión con las provincias porque no estamos dispuestos a coparticiparlo. Además, esta cerca de terminar en poco tiempo y no vamos a plantear ninguna prórroga, porque cuando se determine el final del cepo cambiario se va a acabar también la necesidad del impuesto", aseveró Francos durante una entrevista radial.