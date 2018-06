El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, admitió este viernes que los inversores y ahorristas le perdieron la confianza al Gobierno y su plan económico, lo que disparó la devaluación del peso.



"Es evidente que la volatilidad que ha tenido la moneda en la Argentina responde a varios factores y uno de ellos es la confianza. En la medida que se recupere la confianza vamos a dar un paso muy importante", dijo el funcionario.



Según Dujovne, esa confianza se recuperará porque detrás de los cambios de funcionarios "hay un programa en el que se está acelerando la convergencia al equilibrio fiscal y que contempla liquidez" por el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Vamos a ver un abrupto descenso en la volatilidad a partir de ello", prometió Dujovne.



Y añadió: "Aún en un programa de flotación administrada es posible tener un esquema cambiario con fluctuaciones suaves y pensamos que estamos en camino de poder llevarlo a la práctica".



A partir del miércoles cuando el directorio del fondo apruebe el programa de crédito para la Argentina, el país recibirá 7.500 millones de dólares para apoyo presupuestario y otros 7.500 millones para fortalecer las reservas del Banco Central.



"Desde entonces vamos a establecer un proceso paulatino, gradual y preanunciado de licitaciones de las divisas para convertirlas a pesos y de esa manera financiar el programa económico local", aseguró.



El Banco Central será "más independiente" con la reforma de su Carta Orgánica

Nicolás Dujovne, garantizó que la independencia del Banco Central "se profundizará" a partir de la reforma de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria.



El Gobierno tiene previsto enviar en los próximos meses un proyecto de ley al Congreso para avanzar con esa reforma.



Además, Dujovne aseguró que la llegada de Nicolás Caputo a la presidencia del Banco Central no afectará la "independencia" de ese organismo.



"Que un miembro del Poder Ejecutivo sea designado en el Banco central no viola la independencia" de la autoridad monetaria", enfatizó el ministro.



Por otra parte, Dujovne afirmó que aún "no he tenido tiempo" para "pensar en el armado de su equipo, tras la fusión de Hacienda con Fianzas.



"Es valiosísimo todo el equipo de Finanzas, quisiera tener a todos, pero supongo que Caputo querrá que alguno lo acompañe al Banco Central", indicó el funcionario, en conferencia de prensa.



"El FMI no es una solución mágica"

Dujovne aseguró que el FMI "no es una solución mágica" para resolver los problemas económicos del país.



"La Argentina tiene problemas económicos desde hace 70 años y nosotros los estamos enfrentando", enfatizó el ministro.