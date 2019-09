El Dogecoin fue creado por el programador y antiguo product manager en Adobe, Jackson Palmer, a finales del año 2013. En principio la idea nunca fue crear una moneda útil sino más bien siempre se trató de una broma, sin embargo, su popularidad creció rápidamente. El 17 de diciembre de 2013, menos de dos semanas después de su lanzamiento, el valor de los Dogecoin había subido más de un 300%.

Esta moneda está basada en el litecoin, solo que eliminando el límite máximo de monedas. Además, presenta ciertas diferencias y tiene un promedio de 40.000 transacciones diarias solamente superado por bitcoin. También es la moneda con más seguidores en las redes sociales y no tiene límite de emisión lo que la convierte en una moneda inflacionaria.

El bajo precio de su cotización hace que las comisiones por enviar y recibir dos que hoy sea más baratas que las de Bitcoin. Además, sus acciones se realizan en 60 segundos en comparación con los 10 minutos del bitcoin.

El Dogecoin es una moneda digital de código peer-to-peer, convertida en viral por el perro Shiba Inus en todo el mundo.

Este altcoin fue creado originalmente como una broma, haciendo referencia a un meme sobre un perro Shiba Inu de aspecto gracioso que ganó una gran popularidad en Internet.

Sin embargo, desde su creación, la popularidad y el valor de la altcoin se ha disparado. Una comunidad en línea masiva se ha desarrollado a lo largo de los años con muchos fans leales de la moneda.

La comunidad ha hecho algunas cosas increíbles con Dogecoin, desde utilizar la criptocurrencia para recaudar fondos para que el equipo de trineo jamaicano vaya a los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi o financiar un proyecto para construir un pozo en la Kenia rural para proporcionar acceso al agua potable.

Recientemente, Dogecoin ha alcanzado más de 1.000 millones de dólares en capitalización. A pesar de su principio discreto, Dogecoin literalmente va a la Luna, literalmente.



¿Qué hace un Dogecoin?

El Dogecoin se basa en Litecoin, lo que significa que todos los cambios y actualizaciones realizados en Litecoin también se aplicarán a Dogecoin.

Dogecoin nunca se propuso crear una tecnología revolucionaria en la cadena de bloques o hacer algo elegante y nuevo.



Pero el Dogecoin se ha mantenido bajo en valor y con comisiones de transacción muy pequeñas, lo que permite que sea una criptomoneda que la gente realmente utiliza, en lugar de sólo aferrarse a ella como una inversión. Dogecoin se ha convertido en la moneda más popular para dar propinas a la gente a través de Internet en agradecimiento por su contenido.

Digamos que una persona quiere enviarle 10 centavos a alguien para que haga un comentario sobre algo en Reddit, por ejemplo. En Bitcoin, eso es actualmente 0,000006 BTC. Pero 10 centavos se traducen en 6.02 DOGE, una tasa de conversión mucho más fácil. Además, la transacción será mucho más rápida y barata que la de BTC. Por esta razón, Dogecoin se ha convertido en la moneda más popular para recompensar a los demás de forma rápida y sencilla. Es común ver a los usuarios de Reddit y Twitter transaccionando pequeñas cantidades de DOGE para agradecer por el contenido.

Jackson Palmer, el creador de Dogecoin, se mostró muy satisfecho al respecto, diciendo en una entrevista: “Es una de las pocas monedas digitales que se comercia predominantemente como moneda, en lugar de ser comprada como una inversión especulativa. Se está operando y se le da propina, en lugar de que la gente lo sostenga y espere una fluctuación del mercado para venderlo, lo cual es increíble, porque para eso deberían existir las divisas digitales” dijo.



Otra cosa que diferencia a Dogecoin de otras monedas es su comunidad amigable, abierta y enorme. La subred de Dogecoin cuenta con casi 100.000 suscriptores que disfrutan dándose propinas en DOGE. La comunidad (se llaman a sí mismos "shibes") es generalmente muy positiva, amistosa y acogedora.

A medida que Dogecoin comienza a ganar valor, debemos enfocarnos en mantener a esta comunidad amigable entre sí; el dinero se corrompe, podríamos ver que esta hermosa comunidad se convierta en una bestia hambrienta de dinero.



Historia de Dogecoin

El 27 de noviembre de 2013, Jackson Palmer, un genio del marketing con sede en Sydney, envió un chiste a través de Twitter:

“Invertir en Dogecoin, seguro que es la próxima gran cosa”, dijo en Twitter.



La broma captó el interés de Billy Markus, un ingeniero de software con sede en Portland, que se puso en contacto con Palmer para hacer de Dogecoin una realidad. Poco más de una semana después, el 6 de diciembre, cualquiera podía extraer e intercambiar criptocurrency Dogecoin.

El bombo de Internet sobre la nueva moneda explotó. Lo que comenzó como una broma burlándose de la gente que se volvía loca por las nuevas monedas digitales, rápidamente se convirtió en una moneda seria.



El creador Jackson Palmer comenzó a creer en Dogecoin como una moneda legítima: “La razón por la que he pasado de esa postura de pasar de todo a donde estoy ahora, queriendo hacer que algo funcione, es puramente por la comunidad que ha crecido a su alrededor. Dogecoin tiene la comunidad más activa que he visto fuera de cualquier criptocurrency, incluyendo Bitcoin. Son un grupo que no se toma demasiado en serio, y quieren usar esto para dar propinas en línea específicamente. Me convenció de que no se trata de otro esquema ponzi”.

En la misma entrevista, Palmer se adelantó a lo que vendría:

“Mientras la comunidad nunca se tome a sí misma demasiado en serio, yo siempre estaré detrás de ella. En el momento en que algunos digan 'hagamos que esto valga cien dólares y saquemos dinero', yo sólo diré fuera', porque no quiero asociarme o involucrarme con los especuladores del mercado de las criptomonedas”.

Dos meses después de su presentación, la broma de Palmer valía 50 millones de dólares. A mediados de 2015, había en circulación 100.000 millones de monedas. Desafortunadamente, el enorme éxito financiero atrajo a personajes codiciosos y desagradables. Un estafador recaudó $750,000 de los partidarios de Dogecoin para una nueva empresa de criptografía que nunca se materializó. Los hackers han robado miles de dólares de DOGE de las carteras de los usuarios.

Palmer rápidamente se sintió perturbado por la comercialización de su moneda de broma. Nunca coleccionó Dogecoin para sí mismo y rechazó ofertas para sacar provecho de la moda, incluyendo el rechazo de una oferta de inversión de 500.000 dólares de una firma de capital de riesgo australiana.

En 2015, Palmer anunció que dejaba atrás a Dogecoin, como prometió que lo haría si la gente empezara a tomar su broma demasiado en serio.

Aun así, Dogecoin ha seguido creciendo en popularidad y valor, incluso hasta el día de hoy. Aunque se estancó durante un tiempo, Dogecoin vio recientemente un gran aumento de valor, alcanzando una capitalización bursátil de 1.000 millones de dólares a finales de diciembre de 2017.