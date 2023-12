Desde las economías regionales advirtieron que las recientes medidas de Caputo "no ayudan"

La relación entre el Gobierno de Javier Milei y el campo no arrancó bien. El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, tomó por sorpresa al sector. Es que dentro del paquete que se anticipó, aparecen elementos que no estaban en los planes de nadie: las economías regionales volverán a pagar retenciones. Y no solo deberán volver a afrontar esta obligación, sino que lo harán por un monto mayor al que lo hacían hace algunos meses.