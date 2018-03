Cornejo y Uñac firmaron el acuerdo Mendoza – San Juan por el mosto

El Gobernador Alfredo Cornejo y su par de San Juan, Sergio Uñac, se reunieron esta mañana en el hotel Intercontinental donde firmaron el acuerdo Mendoza – San Juan por el mosto. Estuvieron presentes el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera; el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; y el ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Andrés Díaz Cano.

Kerchner sostuvo que "no sólo se llegó a un acuerdo con la provincia de San Juan sino que además se cumplió con la palabra que habían empeñado los dos gobernadores". En este sentido el funcionario mendocino explicó que "el año pasado, cuando se firmó el porcentaje, nos comisionaron a los ministros de ambas provincias para trabajar en la actualización del acuerdo entre Mendoza y San Juan. Este tenía más de 22 años de antigüedad, se había firmado en 1994".

"Trabajamos arduamente, desde el último encuentro que habíamos tenido, para que hoy firmáramos este acuerdo, donde no sólo acordamos el porcentaje sino que además se actualizó el acuerdo", agregó el ministro. Además Kerchner detalló que el acuerdo "no se aplicará hasta que no esté aprobado por ambas legislaturas provinciales. El porcentaje de este año estará en el orden del 25%, para contar con un stock de entre 4 y 5 meses para el año que viene".

Kerchner indicó que "gracias a este logro se le reconoce a Mendoza que la exportación es una forma de diversificar. Además el acuerdo contempla la creación de un fondo entre las dos provincias para la promoción y reconversión de variedades, que sean más aptas para la demanda de los consumidores. Esto nos permite invertir en un fondo en común, entre las dos grandes provincias de la vitivinicultura. Seguramente vamos a invitar a otras provincias para que lo integren".

"También estableceremos diferentes criterios como el hecho de que diversificar no sólo es hacer mosto, sino también pasas de uvas y todo lo que sea sacar litros de vino que estabilicen los stock. Esto es en definitiva el acuerdo original que buscábamos".