Confirmado el precio del dólar este viernes 23 de enero cuando los bancos abran

dolar blue (2)

Precio del dólar el viernes 23 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este viernes 23 de enero será de alrededor de $1.455.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.445

Banco Nación: $1.455

Banco ICBC: $1.450

Banco BBVA: $1.455

Banco Supervielle: $1.442

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.455

Banco Patagonia: $1.460

Banco Hipotecario: $1.460

Banco Santander: $1.455

Brubank: $1.452

Banco Credicoop: $1.460

Banco Macro: $1.465

Banco Piano: $1.455

Banco de Comercio: $1.450

dolares, bancos, cotizacion (2)

Cuál será el precio del dólar blue este viernes 23 de enero

Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y alrededor de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en las últimas semanas.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el viernes 23 de enero arrancará a un precio de $1.500, manteniendo cierta diferencia con el oficial y, al mismo tiempo, manteniéndose estable con lo que ha sido el inicio de la semana.