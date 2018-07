"Con el FMI habrá menos ingresos para los jubilados"

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli, habla pausado, con calma y con aplomo. A simple vista no parece una persona a quien el procesamiento por la causa del dólar futuro le quite el sueño.





Vanoli, de paso por Mendoza para dar una conferencia, explica las que según su punto de vista son las razones que generaron la crisis económica del gobierno de Mauricio Macri y, a diferencia de lo que acostumbran referentes de su partido, hasta hace una autocrítica de lo que piensa que se hizo mal en la gestión de Cristina Fernández.





"Él es un economista muy moderado", dice el diputado Guillermo Carmona (FPV), quien lo trajo a la provincia para la charla. En la recepción del hotel Huentala también hay otros referentes del partido, como el ex ministro de Transporte Diego Martínez Palau y el intendente de Maipú , Alejandro Bermejo. El año que viene hay elecciones y se huele en el ambiente.





–¿Considera que el país está en una crisis económica?

–Hay una crisis cambiaria y el Presidente usa un eufemismo cuando habla de tormenta que pareciera ser un fenómeno de la física; lo que está pasando tiene que ver con decisiones que tomó este gobierno y que agravaron la situación.





–¿Cree que se va a poder bajar la inflación 10 puntos como dijo el Presidente?

–Primero Sturzenegger hablaba de un 8 y un 12, después lo llevaron a un 15. Fue un error haber planteado esas metas y haber creído que sólo con la tasa de interés se iba a poder bajar la inflación cuando la estaba creando el propio gobierno con la dolarización de las tarifas y el tema de costos me parece que si no se resuelven las tensiones cambiarias la inflación va a seguir siendo alta.





–¿Qué opina del acuerdo con el FMI?

–Estos acuerdos implican políticas llamadas estructurales que son muy complicadas como la reforma previsional, que está en el acuerdo que es prácticamente la liquidación de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES; implican menores derechos y menores ingresos para los jubilados actuales y los futuros y eso tiene consecuencias negativas para el futuro.





–¿Por qué cree que no se pudo cumplir con lo que el Gobierno se había propuesto? ¿Qué pasó con el "dream team" económico?

–El pecado de origen de este Gobierno fue haber eliminado todos los controles de golpe, todas las regulaciones financieras de golpe. Nosotros teníamos un plan que incluía por ejemplo eliminar el cepo de forma gradual. El presidente Macri quiso hacer todo de golpe y eso generó una gran devaluación. Creo que hubo dos errores básicos, uno fue la apertura de importaciones y desregulación financiera total y de shock que generó la aceleración inflacionaria y la devaluación.





–¿O sea que para usted no estaba bien la política del cepo?

–Había que ir flexibilizando en el marco de una recomposición de reservas gradual. Creo que ese mejor equipo tuvo un diagnóstico equivocado y lo más grave es que el Gobierno ahora también tiene un diagnóstico equivocado y está profundizando los problemas.





–¿Cuál es ese diagnóstico errado?

–Creo que es subestimar el déficit de cuenta corriente y creer que el ajuste fiscal es el único camino. Hay una experiencia que si se pretende reducir el déficit por la vía del ajuste no es el camino. En el año 2001 Cavallo lo intentó hacer y terminó en la crisis. Hay que volver a políticas de crecimiento y volver a introducir ingresos que resignó este gobierno. No es lógico que con una devaluación del 50% se bajen los derechos de exportación al menos a la soja.





–¿Fue ingenuo el Gobierno al tomar medidas como esa?

–Creo que hay funcionarios que han tenido una gran miopía ideológica, que se creía que con la sola presencia del gobierno de Macri iban a venir las inversiones, sin hacer una lectura correcta del mundo. La otra parte de la razón tiene que ver con intereses económicos concretos. En toda medida hay sectores que se benefician, como el agro y la minería que se han beneficiado y no es lógico que cuando se le pide un esfuerzo y un sacrificio a toda la población haya sectores que tiene doble premio, la devaluación y la baja de impuestos. Lo dice el propio FMI, que no es consistente bajar impuestos cuando se pretende reducir el déficit fiscal.





–¿Cómo está la causa del dólar futuro?

–Hay un viejo principio jurídico que es que las decisiones económicas no son judiciables en tanto y en cuanto no impliquen un enriquecimiento personal. Uno puede pensar que devaluar un 30 o 40% puede ser equivocado, pero no es un delito. Sí me parece que hay que investigar casos de personas que tomaron decisiones como devaluar, modificar los precios de los futuros y se enriquecieron.





–¿Como por ejemplo quiénes?

–La Justicia no está investigando con la misma celeridad casos de funcionarios del actual gobierno o ex funcionarios que tenían posesiones de dólar futuro y que tomaron la decisión de devaluar. Pero más allá de eso creo que cada vez está más claro que era necesario acudir a una herramienta que se usó desde 2005 siempre y siguiendo las mismas pautas, porque la operatoria a futuro es fijar una tasa de interés. Durante mi gestión en la operatoria de futuros el Banco Central ganó $5.500 millones, se entregó con una ganancia de $141.000 millones en un balance que suscribió el anterior titular Federico Sturzenegger y fue durante la crisis que tuvieron que operar con esta herramienta, lamentablemente la usaron tarde e insuficientemente y perdieron dinero.





–¿Por qué cree que usaron mal el dólar futuro?

–Lo que pasó fue que el Banco Central devaluó más de 50%, perdió más de U$S11.000 millones de reservas y tuvo que subir al 47% la tasa de interés. En la gestión anterior se usó el dólar futuro para no perder reservas. El problema es que el BCRA en la gestión de Sturzenegger no tuvo resultados y generó la peor combinación, que es la aceleración inflacionaria y una recesión económica.





–¿Podría señalar dos errores de la gestión de Cristina en materia económica?

–Creo que se debió haber evitado una salida de capitales antes de instaurar las regulaciones, y haber administrado las divisas de una manera más óptima, particularmente en el tema energético. Durante mucho tiempo se fue generando un déficit energético.