Cómo nos afecta la suba de la tasa de interés del Banco Central

Esto significa que tanto los préstamos personales, prendarios, hipotecarios tradicionales y UVA, así como la financiación con tarjeta de crédito, terminará siendo más cara para los usuarios si se cumple lo planteado por la entidad bancaria.

Este plan B del banco, que dirige Federico Sturzenegger, tiene como fin tratar de dominar la inflación para no alejarse tanto de la meta del 15% impuesta a fines del año pasado. Si se tiene en cuenta que tan sólo en los tres primeros meses de este año, casi se ha alcanzado la mitad de esa pauta anual, se entiende la preocupación del equipo económico del presidente Mauricio Macri por tratar de reencauzar los números.

En este sentido, el economista Alejandro Trapé expresó:"En materia de inflación, venimos mal desde hace más de 60 años, venimos mal en los últimos diez años y estamos mal hoy. Hay que corregir esto si queremos cambiar la economía argentina. Cualquier reforma que se proponga en cualquier ámbito de la economía va a naufragar si esto no se cambia. Porque hace décadas que cualquier reforma naufraga. Y ante tales fracasos, se imponen cambios de rumbo y nuevas reformas".

"Pero nada va a dar resultado en un contexto de alta inflación, superior a 3% o 4% anual. Ninguna receta va a curarnos. Ningún plan va a funcionar durante un tiempo mayor al que duren las 'lunas de miel' de cualquier nueva gestión con la gente", remarcó.

El especialista Pablo Salvador apuntó que "el Gobierno espera que en los próximos meses la inflación vaya hacia la baja porque no habrá otros aumentos significativos en las tarifas. Tampoco incidirá el dólar porque el Gobierno está decidido a mantenerlo en torno a los $20. Por lo tanto, la inflación debería tender a bajar aunque no va a quedar en 15% como el Gobierno estimó. No es que el Gobierno no sepa o no dé en la tecla para disminuir la inflación, pienso que es el camino que ha elegido. Ha optado por bajar en forma muy gradual el déficit y esta es la causa principal. Yo estimo que si desde mayo empieza a caer, el año lo estaríamos terminando cerca del 20% o del 21%. Es una inflación alta de todas maneras, pero tiene como positivo que ya incluyó un ajuste tarifario".