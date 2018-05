El subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, aseguró que varias empresas japonesas le transmitieron el "gran interés que existe por la minería argentina", al tiempo que adelantó que hay "varios proyectos de inversión en camino de concretarse", como resultado de la actividad que cerró este miércoles en la ciudad de Tokio.

El funcionario del Ministerio de Energía y Minería encabezó en la capital japonesa un seminario sobre Oportunidades de Inversión en Minería en Argentina con la presencia de más de 70 empresas del sector, además de mantener reuniones de trabajo con funcionarios y empresas.

"Todas estas reuniones fueron muy fructíferas y han dejado en claro el gran interés de las empresas japonesas por la minería en Argentina, con varios proyectos de inversión en camino a concretarse", afirmó Capello desde Japón.

La misión cumplida esta semana es la continuación de la misión público-privada sobre energía y minería organizada por la Cancillería Argentina y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) de Japón que tuvo lugar en febrero pasado en Argentina.

Durante su visita, Capello acompañado por el Embajador Alan Beraud, llevó adelante una serie de presentaciones con información sobre el ambiente de inversión en el sector minero en Argentina y sobre proyectos concretos de exploración y explotación.

El funcionario mantuvo también reuniones de trabajo con autoridades del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI); de la Corporación Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón (JOGMEC), y del Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

La delegación también se reunió con representantes de cámaras y empresas del sector, como Japan Mining Industry Association, Metal Economics Research Institute, Nittetsu Mining Consultants Co. Ltd, Sumitomo Corporation, Mitsui & Co. Ltd y Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, entre otras. Y con medios periodísticos locales.

Además, el funcionario dio detalles en sus encuentros del actual ambiente de negocios y la potencialidad de recursos mineros tales como cobre, oro, plata y litio.