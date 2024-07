Caen más las reservas: el BCRA apuesta por el blanqueo y un acuerdo con FMI

La caída de las reservas del Banco Central sigue siendo la preocupación central del mercado financiero. La entidad vendió este lunes U$S 124 millones en su intervención cambiaria, por el pago de importaciones de energía. Así, las reservas brutas internacionales cerraron la jornada en U$S 27.132 millones, cayendo U$S 175 millones con respecto al viernes.