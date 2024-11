Bitcoin encara hacia los U$S 100.000 por las definiciones del equipo de Trump

"Se espera que quien reemplace al actual titular de la SEC, Gary Gensler, sea mucho más positivo para el sector cripto y, de este modo, aliente un mayor ingreso de actores institucionales no solo a Bitcoin, sino a las cripto en general, y contribuya a la consolidación del mercado", aseguró Julián Colombo, director general de Bitso Argentina.

En relación al Efecto Trump, Augusto Adamoli, director de Operaciones de Lemon, destaca que "su enfoque pro-cripto, junto con el anuncio de una posible reserva del tesoro nacional de Bitcoin y el impulso a la minería en Estados Unidos, intensificó la demanda global del activo".

¿Un Tesoro de Bitcoin?

El plan de crear una reserva estratégica de Bitcoin entusiasma a los inversores, que creen que podría disparar tanto la demanda como el precio. Adamoli explica que esa decisión "legitimaría a Bitcoin como activo estratégico, incentivando tanto a gobiernos como a grandes inversores y empresas a adquirirlo", al tiempo que "reduciría aún más la oferta disponible, intensificando la presión alcista".

La reserva se construiría mediante la compra de Bitcoin, así como conservando los que fueron incautados por las autoridades a delincuentes. Actualmente ascienden a 69.370 BTC. De concretarse el plan republicano, el gobierno federal podría tener un millón de estas monedas en su poder.

"Este respaldo político reforzaría la narrativa de Bitcoin como "oro digital" y aceleraría su adopción tanto por actores institucionales como el público retail. En este escenario, sería un catalizador clave para alcanzar nuevos máximos históricos", agregó.

Por otra parte, la tecnológica MicroStrategy, el mayor tenedor corporativo de Bitcoin que cotiza en Bolsa, anunció un aumento de casi el 50% en las ventas previstas de bonos preferentes convertibles, hasta U$S 2600 millones, para financiar las compras del token.

El fabricante de software tiene una reserva de aproximadamente U$S 31.000 millones del activo digital.

Wall Street también es "Bitcoiner"

Las versiones sobre los planes de Trump no son el único catalizador del bull market cripto. Las opciones sobre el ETF de Bitcoin de BlackRock en el Nasdaq tuvieron un fuerte debut el martes, con una relación alcista de "call to put" de 4,4:1, según informó QCP Capital.

"Esperamos que estas opciones sean populares y, a su vez, puedan influir positivamente en los volúmenes de negociación de estos ETF como subyacente", dijo Kenneth Worthington, analista de J.P. Morgan.

"La entrada masiva de capital institucional es el principal driver de la suba de Bitcoin este mes. La oferta limitada genera un fuerte sentimiento de "FOMO" (fear of missing out, o "miedo de quedarse afuera") institucional, llevando a grandes bancos e instituciones a aumentar su exposición del activo a través de los ETFs respaldados por unidades reales de Bitcoin. Este modelo reduce la oferta disponible en el mercado, lo que impulsa el precio al alza. Los ETFs ya concentran más de U$S 100.000 millones en Bitcoin", asegura Adamoli.