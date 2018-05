Argentina "no tiene ningún problema de financiamiento", afirmó Caputo

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró este viernes que Argentina "no tiene ningún problema desde el punto de vista del financiamiento" y subrayó que la devaluación del peso de los últimos días "es un movimiento que no nos tomó por sorpresa y estábamos preparados para resolverlo sin inconvenientes".



En una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda previa al inicio de operaciones en el mercado, Caputo sostuvo que desde su cartera trabaja "para que el costo de endeudamiento sea lo más bajo posible tanto para el Gobierno como para empresas y personas".



También remarcó que "si la tasa a la que nos financiamos sube de 4,2% a 5%, no va a representar un problema".



"Este año no vamos a salir a tomar deuda al mercado ni de dólares ni de euros", puntualizó el ministro, quien subrayó que el Gobierno "cumplirá con el programa financiero con emisiones internas".