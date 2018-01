Aranguren volvió a justificar los aumentos en las tarifas

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró que los ajustes tarifarios son necesarios para "recuperar el sistema energético", y reconoció que en diciembre último los cortes de suministro fueron un 38% superiores a los de igual mes de 2016.





Sostuvo, además, que las boletas de luz y gas "van a bajar en la medida que la inflación" descienda, y aseguró: "Estamos corriendo de atrás en las reparaciones que no se hicieron en la última década".





"Todavía hay gente que tiene muy buen poder adquisitivo y pone el medidor a nombre de la abuela" para pagar la tarifa social, se quejó el funcionario.





No obstante, consideró que "lo importante es que semestre a semestre vayamos encontrando mejoras en la calidad", y destacó que el Gobierno está "invirtiendo en energías renovables".





Puntualizó que "se está subsidiando el 45% (de la demanda) y vamos a seguir reduciéndolo para que puedan pagar lo que pueden y los que no puedan hacerlo reciban tarifa social".





Recordó que desde este primero de febrero, los usuarios de luz y gas sufrirán aumentos "de entre un 18 y 20%; luego restan incrementos, pero son menores".





El ministro comentó que cuando llegaron al Gobierno, "el costo de producir un megawatt era 960 pesos y pagábamos 90 pesos en nuestras casas. De ese subsidio estamos en el 55%. Cuando no hay tarifa, no se invierte y por lo tanto no hay mantenimiento".





"Hay errores de inclusión y errores de exclusión. Va a tomar un tiempo resolverlo. Lo importante es que semestre a semestre vayamos encontrando mejoras en la calidad", indicó el ministro en diálogo con radio Mitre.





Sostuvo que "uno de los problemas de la Argentina es que nunca planificamos nada. Hacemos algo hoy y no prevemos lo que va a pasar en cinco años. Tiene que cambiar, y esto está cambiando".





"Queremos lograr cosas mas rápido pero lo importante es dar un paso cada día y en eso estamos. Los que miran desde afuera nos dicen ¿cómo pudieron cambiar tanto en tan poco tiempo? Estamos en el buen camino y creo que no tenemos que movernos de esta senda", consideró el funcionario.





De acuerdo con datos oficiales, Edesur y Edenor posee unos 5,3 millones de clientes sobre 13,2 millones de hogares en todo el país.