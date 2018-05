Alarma por el bajo precio que tienen algunas verduras

El sector frutihortícola no puede despegarse de la crisis que lo azota desde ya hace varios meses y las verduras de estación se van viendo afectadas por esta situación.





Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA), comentó que están muy preocupados por los bajos precios que tienen algunos productos en este momento y que afectan directamente a la economía de quienes los cultivan, que resultan ser los más perjudicados.





En particular dijo que las verduras de hoja verde, como la lechuga, están cotizando muy bajo porque no se venden y que los productores no quieren levantar la papa porque les sale más caro el trabajo y el embolsado que lo que ganan por la venta.





"La lechuga se está arando y se está perdiendo, en Buenos Aires están hablando de $70 y $120 el kilo y acá la jaula vale entre $80 y $120. Esto es porque tenemos producción local y no se vende, los mercados están muy caídos y así un montón de verdeo se encuentra en la mista situación. También hay gente que ha plantado papa y no la quiere arrancar, porque sale más caro levantarla y embolsarla", afirmó Carrasco.





En abril, el sector había denunciado una caída en las ventas de cerca del 40% en un año y un mes después la situación se mantiene igual.





"Está fuerte la caída, hay mucha producción local. Hay varias cosas para hacer pero tiene que ser con tiempo. Lo que fue la producción de carozo mucho se quedó en la planta, hay que tomar medidas de base, no para cuando ya está el problema, esto es un conjunto de decisiones que se tienen que tomar", analizó.