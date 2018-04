A los billetes de $2 deben recibirlos sí o sí hasta el 30 de abril

Ya en tiempo de descuento, al menos hasta el 30 de abril que es el día en el que dejarán de tener valor, tanto comerciantes como consumidores se resisten a recibir los billetes de $2.



Una prórroga hasta el 31 de mayo para que puedan ser cambiados o depositados en bancos alivianaría la disputa que, si se constata, podría ser hasta denunciada siempre y cuando exista prueba de esa negativa a recibirlos. Desde el Gobierno sugieren usar el libro de quejas, en esos casos.



Situación repetida

Ante la necesidad de evitar hacer colas o perder tiempo en la transacción bancaria, tanto los comerciantes y expendedores como también los consumidores recurren a distintas alternativas para sacárselos de encima a estos billetes ya de poco valor monetario. Desde colocar carteles advirtiendo de que no paguen con ellos o aumentando algunos precios, como el de las fotocopias, por parte del vendedor hasta negarse a recibirlos de vuelto y pedir monedas, aunque en Mendoza escasean, por parte de quien compra son algunos de los recursos a los que han apelado estas semanas.



A pesar de que en otras partes del país estas prácticas vienen sido denunciadas y algunos organismos gubernamentales han salido a hacer controles, en Mendoza desde la Dirección de Defensa del Consumidor aseguraron que no se ha hecho ninguna denuncia formal por el tema, y que se dificulta que el organismo pueda tomarlas si no existe algo que constate que no quisieron los billetes.



"Nosotros no hemos recibido ninguna denuncia. Los comercios tienen obligación de aceptarlos aunque sea por lo menos dos días antes de que prescriban. Esto considerando que los comerciantes los tienen que depositar en el banco o y la gente los puede depositar en su caja de ahorro", comentó Mónica Lucero de Nofal, directora de Defensa del Consumidor de Mendoza, informando que el cliente puede exigir que se los reciban como pago.



Eso explicó Nofal antes de conocerse la prórroga que dio el viernes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hasta el 31 de mayo para canjear en las sucursales bancarias los billetes de 2 pesos que igualmente deben dejar de circular el 30 de abril.



"En caso de que no les quieran recibir los billetes tienen que asentarlo en el libro de quejas, y si no, tienen que llamar al 148, opción 3, para denunciar que ese comercio no lo tiene", agregó la funcionaria.



Desde el Gobierno provincial detallaron que, según la Ley de Defensa del Consumidor lo que se violaría en caso de que no quieran recibírselos, sería el derecho al "trato digno".



"Creemos que se estaría violando el trato digno, porque hay un acto discriminatorio. Te recibo el billete de $10 pero no el de $2. Pero por lo que sabemos en otras partes del país no se han podido hacer actas de infracción, sino que se ha trabajado en elaborar actas de constatación", aclaró Lucero de Nofal destacando que ellos no pueden recibir denuncias ni multar sin alguna prueba del delito.



"Hay que mostrar alguna evidencia, algo que constate que no les están queriendo recibir los billetes. Nosotros no podemos tomar denuncias de palabra, necesitamos la evidencia", cerró, sumando como sugerencia que si hay un cartel pueden sacarle fotos y ahí sí se realizaría una inspección, después de recibir la denuncia con esa prueba.



Lo que hay que saber

Plazos

- Hasta el 30 de abril deben ser aceptados. Es la fecha límite de validez legal del papel

- Hasta el 31 de mayo pueden canjearse en las sucursales bancarias



A tener en cuenta

- Se pueden canjear por monedas u otros billetes (o bien depositarlos en una cuenta) en las casi 5.000 sucursales bancarias de todo el país.

- Todos los bancos, públicos o privados, tienen la obligación de recibirlos.