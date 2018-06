"Escuadrón Suicida 2" de Gavin O'Connor (La venganza de Jane, El contador), que en principio llegará a las salas en 2019, podría no contar finalmente con Dwayne Johnson en el papel de Black Adam. La Roca firmó hace cuatro años para encarnar al famoso antihéroe de DC Comics, y todavía tiene que debutar en pantalla grande. Al principio, el plan pasaba porque lo hiciera en Shazam! (5 de abril de 2019 en EE.UU), aunque después se anunció una película para él en solitario. Y, para acelerar el tema, las últimas informaciones apuntaban a que fuera lo que debía encontrar la Fuerza Especial X en su nueva misión.





Aunque Screen Rant llegó a confirmar que Black Adam (Dwayne Johnson) no formaría parte del grupo de DC ni sería su enemigo principal en la segunda parte, parece que al final tampoco será lo que busque Amanda Waller (Viola Davis). El usuario de Twitter @DanielRPK, que ya dejó caer la incorporación de Steven Spielberg por Blackhawk y el fichaje de Ava DuVernay como directora de New Gods, anuncia ahora que, por lo que él puede entender, el protector de Kahndaq no formará parte de "Escuadrón Suicida 2".





Tras "Jumanji: Bienvenidos a la jungla" y "Proyecto Rampage", Johnson es uno de los actores más solicitados de Hollywood y, aunque suene cómico, acumula una gran cantidad de proyectos.





"Jungle Cruise", la secuela de Jumanji, "Red Notice" y el 'spin-off' de "Fast & Furious Hobbs and Shaw" son pruebas de ello. ¿Será porque no tiene tiempo? ¿Anunciarán Warner Bros. y DC Comics "El Hombre de Acero 2" con Henry Cavill? ¿Vendrá de ahí el reciente fichaje de Todd Stashwick (Gotham) para retocar el guión?





Fuente: Sensacine