Daniel Vila destacó que la Vendimia Solidaria 2024 ya recaudó más de $120 millones

El programa Vendimia Solidaria se emitirá este domingo a las 13.

En una visita a los estudios de radio Nihuil, Vila reconoció que este año no se hará el tradicional almuerzo en la estancia San Isidro para destinar todo lo recaudado a las acciones benéficas: "Decidimos no hacer el almuerzo por varios motivos. Uno de ellos es el costo que implicaba la fiesta en un año muy particular en el que hay escasez de recursos. Entonces nos pareció que esos recursos que iban a insumir la comida y todo lo que eso implica, era mejor volcarlo al verdadero objetivo de Vendimia Solidaria que es ayudar al que tenga algún problema y lo necesite".