Declara Gil Pereg: "Es mentira que mi tía y mi madre están muertas, las han secuestrado"

"Me costó mucho estudiar. Tengo todo, tengo paranoia. No puedo aceptar este mundo porque es muy feo. No quiero saber nada. Ver todo esto me hizo muy mal", agregó entre balbuceos.

"He vivido en una burbuja cerrada. Yo comprendí al abrir los ojos. Después que los abrí en la Universidad fui al Ejército, vi lo malo que hacen y no pude aguantar. Después de eso estuve 8 meses encerrado en la habitación de la casa. Hasta que decidí convertirme en un gato y ahí nunca más. Andaba desnudo por la calle y marcaba territorio. Perdí el control de mi cuerpo entonces hablé con mi madre y decidí escapar".

Sobre su llegada a Argentina, Gil Pereg recordó que llegó a Buenos Aires "sin tener nada". Luego arribó a San Martín donde se sintió "estafado porque yo soy gato". "Tenía un grupo de criaturas de dos patas que me ayudan porque estoy solo. Intenté contratar gente para cobrar la plata que me debían pero me estafaban más", agregó.

"Por un tiempo límite yo puedo ser como una criatura de dos patas y ser como los humanos, pero en mi casa vivía como gato en un 100%. Pero cuando me ponía la máscara en la cara y actuaba como persona me costaba mucho. Podía estar 5 o 6 horas así".

Gil Pereg finalizó que "han secuestrado a mi madre y a mi tía. Mi madre me ve todas las noches y me está hablando. Me dice que está secuestrada y pide que vaya a salvarla".

"Es mentira que están muertas y que la encontraron en el terreno mío. Yo jamás vi un cuerpo. No se dónde están. La Policía y la Fiscalía plantaron los cuerpos. En los allanamientos no encontraron nada y de repente cuando me detuvieron justo encontraron supuestamente los cuerpos".

"Yo no maté a nadie. Me culpan porque no vivo como en el mundo de ustedes. Mi madre es toda mi vida, jamás le pude hacer algo. Vivía gracias a ella porque me mandaba dinero".